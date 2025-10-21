https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049517794.html
Российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон "Воган", рассказал РИА Новости старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Круглый".
"Это вот наша разработка новейшая, применять начали недавно. Этот дрон применяется в двух целях: способен как делать сбросы, так и просто поражать цели в один конец. Поднимает до девяти килограммов", - сказал агентству "Круглый".
По словам старшего оператора подразделения, за счет увеличенного веса и размера устройства дрон более устойчив к погодным условиям и может преодолевать большие расстояния.