Мирошник рассказал, по каким целям наносят удар ВСУ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские объекты энергетики остаются приоритетными целями украинских боевиков, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"На прошедшей неделе украинские боевики преднамеренными ударами по энергетической инфраструктуре оставили без энергоснабжения более 200 тысяч гражданских абонентов", - заключил Мирошник.