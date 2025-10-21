Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили 17-ю бригаду нацгвардии из ДНР в Сумскую область - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049512741.html
ВСУ перебросили 17-ю бригаду нацгвардии из ДНР в Сумскую область
ВСУ перебросили 17-ю бригаду нацгвардии из ДНР в Сумскую область - РИА Новости, 21.10.2025
ВСУ перебросили 17-ю бригаду нацгвардии из ДНР в Сумскую область
ВСУ перебросили в Сумскую область из ДНР 17-ю бригаду оперативного назначения нацгвардии Украины "Рейд", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T06:52:00+03:00
2025-10-21T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390595_0:117:2815:1700_1920x0_80_0_0_cc80a85af8bc70278270f352b1709eee.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сумская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390595_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_f9feba5e6c3055d317a1b45af6717ec0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сумская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ перебросили 17-ю бригаду нацгвардии из ДНР в Сумскую область

ВСУ перекинули в Сумскую область бригаду оперативного назначения "Рейд"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ВСУ перебросили в Сумскую область из ДНР 17-ю бригаду оперативного назначения нацгвардии Украины "Рейд", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Сумскую область продолжают прибывать подразделения нацгвардии Украины. Из ДНР переброшены подразделения 17-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины "Рейд", - рассказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала