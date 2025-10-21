https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049512741.html
ВСУ перебросили 17-ю бригаду нацгвардии из ДНР в Сумскую область
ВСУ перебросили в Сумскую область из ДНР 17-ю бригаду оперативного назначения нацгвардии Украины "Рейд", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 21.10.2025
ВСУ перекинули в Сумскую область бригаду оперативного назначения "Рейд"