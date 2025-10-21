https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049511154.html
Разведчики группировки войск "Запад" уничтожили бронетранспортер ВСУ
2025-10-21T06:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" выявили и уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
"Военнослужащими разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки был выявлен замаскированный в лесистой местности бронетранспортер М113 ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области", - заявило министерство журналистам.
МО уточнило, что разведчики совершили скрытный марш-бросок из тылового района к передовой для выполнения боевой задачи.
"Выждав подходящий момент, оператор FPV-дрона на оптоволокне 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" точным попаданием уничтожил бронетранспортер М113 производства США", - заключило Минобороны.