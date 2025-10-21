Рейтинг@Mail.ru
Разведчики группировки войск "Запад" уничтожили бронетранспортер ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 21.10.2025
Разведчики группировки войск "Запад" уничтожили бронетранспортер ВСУ
Разведчики группировки войск "Запад" выявили и уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
2025-10-21T06:13:00+03:00
2025-10-21T06:13:00+03:00
2025
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" выявили и уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
"Военнослужащими разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки был выявлен замаскированный в лесистой местности бронетранспортер М113 ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области", - заявило министерство журналистам.
МО уточнило, что разведчики совершили скрытный марш-бросок из тылового района к передовой для выполнения боевой задачи.
"Выждав подходящий момент, оператор FPV-дрона на оптоволокне 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" точным попаданием уничтожил бронетранспортер М113 производства США", - заключило Минобороны.
