Разведчики группировки войск "Запад" уничтожили бронетранспортер ВСУ

ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" выявили и уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

"Военнослужащими разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки был выявлен замаскированный в лесистой местности бронетранспортер М113 ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области", - заявило министерство журналистам.