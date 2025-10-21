https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049510954.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками ВСУ на... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T06:07:00+03:00
2025-10-21T06:07:00+03:00
2025-10-21T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046777703_0:125:3198:1924_1920x0_80_0_0_a277adbb913a04d0d606647333f71b49.jpg
https://ria.ru/20251020/vsu-2049460151.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046777703_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_5ebda030c3705b2c0a03e5966e4902b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ
ВС России уничтожили склад боеприпасов и пункт управления БПЛА ВСУ
ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения задач нашими операторами БПЛА был обнаружен склад с боеприпасами противника. После определения координат по нему был нанесён удар зажигательным снарядом с беспилотника. В результате склад загорелся и был полностью уничтожен", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вскоре после этого операторы выявили пункт управления БПЛА ВСУ
, где находились украинские боевики, осуществлявшие запуски гексакоптеров типа R-18 "Баба-Яга".
"Координаты цели были оперативно переданы артиллерийскому расчёту 122-миллиметрового орудия Д-30. После нескольких точных попаданий пункт управления и находившаяся в нём живая сила противника были уничтожены", — уточнили в Минобороны.