Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ

"В ходе выполнения задач нашими операторами БПЛА был обнаружен склад с боеприпасами противника. После определения координат по нему был нанесён удар зажигательным снарядом с беспилотника. В результате склад загорелся и был полностью уничтожен", — говорится в сообщении.