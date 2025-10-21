Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 21.10.2025
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками ВСУ на... РИА Новости, 21.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие"
Боевая работа системы дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения задач нашими операторами БПЛА был обнаружен склад с боеприпасами противника. После определения координат по нему был нанесён удар зажигательным снарядом с беспилотника. В результате склад загорелся и был полностью уничтожен", — говорится в сообщении.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Отмечается, что вскоре после этого операторы выявили пункт управления БПЛА ВСУ, где находились украинские боевики, осуществлявшие запуски гексакоптеров типа R-18 "Баба-Яга".
"Координаты цели были оперативно переданы артиллерийскому расчёту 122-миллиметрового орудия Д-30. После нескольких точных попаданий пункт управления и находившаяся в нём живая сила противника были уничтожены", — уточнили в Минобороны.
