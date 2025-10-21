https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049508251.html
В Черниговской области прогремели взрывы
В Черниговской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.10.2025
В Черниговской области прогремели взрывы
В Черниговской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале ТСН. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T05:32:00+03:00
2025-10-21T05:32:00+03:00
2025-10-21T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
https://ria.ru/20251020/vsu-2049460151.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черниговская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области прогремели взрывы
В Черниговской области после воздушной тревоги прогремели взрывы
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Черниговской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале ТСН.
"Черниговская область — взрывы", — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской области
звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.