Российский командир рассказал об освобождении Чунышино

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинские военные, засевшие в Чунышино в ДНР, избегали стрелкового боя с российскими бойцами, освобождавшими этот населенный пункт, и убегали, оставляя практически всё, что у них было, рассказал заместитель командира штурмовой роты Денис Куличенко.

Об освобождении Чунышино Минобороны РФ сообщило 19 октября.

"Противник полностью был в непонимании того, что происходит... Противник бежал в страхе, боялся вступить в огневой контакт, редкие отстрелы издалека, ничего больше. В основном, когда наши шли в накат, противник использовал свои БПЛА и артиллерию. Сами они боятся подойти. Они сразу же бегут, бросая все свои вещи, бросая всё, что можно, включая оружие и боекомплект, чуть ли не голыми убегают от нас", - сказал Куличенко в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Как уточнил командир штурмовой роты Андрей Зимирев, российские военнослужащие, чтобы пробраться в Чунышино, выбирали такие пути, о возможности которых противник не мог догадаться.

"Это принесло свои плоды, мы зашли, зачистили, закрепились. Противник убежал. Противник отступил со своих позиций", - добавил Зимирев.

Как рассказали в Минобороны, противник попытался заглушить радиосигналы и оставить подразделения ВС РФ без связи и управления. Однако использованное оборудование было обнаружено и уничтожено расчётами ударных дронов.