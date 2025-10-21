Рейтинг@Mail.ru
Российский командир рассказал об освобождении Чунышино
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:28 21.10.2025
Российский командир рассказал об освобождении Чунышино
Российский командир рассказал об освобождении Чунышино
Украинские военные, засевшие в Чунышино в ДНР, избегали стрелкового боя с российскими бойцами, освобождавшими этот населенный пункт, и убегали, оставляя... РИА Новости, 21.10.2025
2025
Российский командир рассказал об освобождении Чунышино

Украинские боевики, засевшие в Чунышино, избегали стрелкового боя

© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинские военные, засевшие в Чунышино в ДНР, избегали стрелкового боя с российскими бойцами, освобождавшими этот населенный пункт, и убегали, оставляя практически всё, что у них было, рассказал заместитель командира штурмовой роты Денис Куличенко.
Об освобождении Чунышино Минобороны РФ сообщило 19 октября.
"Противник полностью был в непонимании того, что происходит... Противник бежал в страхе, боялся вступить в огневой контакт, редкие отстрелы издалека, ничего больше. В основном, когда наши шли в накат, противник использовал свои БПЛА и артиллерию. Сами они боятся подойти. Они сразу же бегут, бросая все свои вещи, бросая всё, что можно, включая оружие и боекомплект, чуть ли не голыми убегают от нас", - сказал Куличенко в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Как уточнил командир штурмовой роты Андрей Зимирев, российские военнослужащие, чтобы пробраться в Чунышино, выбирали такие пути, о возможности которых противник не мог догадаться.
"Это принесло свои плоды, мы зашли, зачистили, закрепились. Противник убежал. Противник отступил со своих позиций", - добавил Зимирев.
Как рассказали в Минобороны, противник попытался заглушить радиосигналы и оставить подразделения ВС РФ без связи и управления. Однако использованное оборудование было обнаружено и уничтожено расчётами ударных дронов.
"При поддержке артиллерии и расчетов разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов в течение нескольких дней после захода в Чунышино село было освобождено от неонацистов, и наши штурмовики развернули государственный флаг в центре населенного пункта", - отметили в российском ведомстве.
