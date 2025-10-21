Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили группу боевиков ВСУ с помощью новой разработки - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:24 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049507736.html
ВС России уничтожили группу боевиков ВСУ с помощью новой разработки
ВС России уничтожили группу боевиков ВСУ с помощью новой разработки - РИА Новости, 21.10.2025
ВС России уничтожили группу боевиков ВСУ с помощью новой разработки
Бойцы ВС РФ уничтожили группу боевиков ВСУ в ДНР с помощью новой разработки БПЛА, сообщил старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T05:24:00+03:00
2025-10-21T05:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300330_0:147:2730:1683_1920x0_80_0_0_7dec6c30bcb20ea2121792c07192e328.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300330_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fee0c15ad02e86c607c46405259cb6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили группу боевиков ВСУ с помощью новой разработки

ВС России уничтожили группу боевиков ВСУ с помощью новой разработки БПЛА

© РИА Новости / Андрей КоцБПЛА-камикадзе Ланцет
БПЛА-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
БПЛА-камикадзе Ланцет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Бойцы ВС РФ уничтожили группу боевиков ВСУ в ДНР с помощью новой разработки БПЛА, сообщил старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Круглый".
"На донецком направлении. Это было рано-рано утром на рассвете, в туман еще. Поступила задача, нужно отработать по блиндажу, потому что зашла группа противника, нужно было отработать. Наша воздушная разведка обнаружила блиндаж, где скапливалась пехота противника в количестве пяти человек. Мы применили этот дрон, он показал себя очень хорошо. Сорвало крышу с блиндажа. Я попал туда (в блиндаж – ред.) термобарическим снарядом, а союзники его уже осколками добили", - сказал боец.
Он добавил, что в результате операции все пять боевиков ВСУ были ликвидированы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала