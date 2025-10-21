ВС России уничтожили группу боевиков ВСУ с помощью новой разработки

"На донецком направлении. Это было рано-рано утром на рассвете, в туман еще. Поступила задача, нужно отработать по блиндажу, потому что зашла группа противника, нужно было отработать. Наша воздушная разведка обнаружила блиндаж, где скапливалась пехота противника в количестве пяти человек. Мы применили этот дрон, он показал себя очень хорошо. Сорвало крышу с блиндажа. Я попал туда (в блиндаж – ред.) термобарическим снарядом, а союзники его уже осколками добили", - сказал боец.