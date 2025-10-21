https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049507736.html
ВС России уничтожили группу боевиков ВСУ с помощью новой разработки
ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Бойцы ВС РФ уничтожили группу боевиков ВСУ в ДНР с помощью новой разработки БПЛА, сообщил старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Круглый".
"На донецком направлении. Это было рано-рано утром на рассвете, в туман еще. Поступила задача, нужно отработать по блиндажу, потому что зашла группа противника, нужно было отработать. Наша воздушная разведка обнаружила блиндаж, где скапливалась пехота противника в количестве пяти человек. Мы применили этот дрон, он показал себя очень хорошо. Сорвало крышу с блиндажа. Я попал туда (в блиндаж – ред.) термобарическим снарядом, а союзники его уже осколками добили", - сказал боец.
Он добавил, что в результате операции все пять боевиков ВСУ
были ликвидированы.