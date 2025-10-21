Читать ria.ru в

Российские БПЛА уничтожили технику ВСУ на Краснолиманском направлении

ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Расчеты БПЛА самолетного типа "Молния" 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили технику и пункты временной дислокации ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе уничтожения противника в зоне проведения СВО военнослужащие группировки войск "Запад" ежедневно применяют различные ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В этот раз в ходе воздушной разведки было выявлено крупное скопление военнослужащих ВСУ , препятствовавшее продвижению наших штурмовых групп в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении", - сообщили в МО РФ

Согласно сообщению, получив координаты цели, расчет оперативно собрал беспилотный летательный аппарат "Молния", снарядил его фугасными боеприпасами и произвел запуск БПЛА по противнику.