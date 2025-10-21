Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА уничтожили технику ВСУ на Краснолиманском направлении
05:11 21.10.2025
Российские БПЛА уничтожили технику ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты БПЛА самолетного типа "Молния" 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили технику и пункты временной дислокации ВСУ на... РИА Новости, 21.10.2025
Российские БПЛА уничтожили технику ВСУ на Краснолиманском направлении

ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Расчеты БПЛА самолетного типа "Молния" 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили технику и пункты временной дислокации ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе уничтожения противника в зоне проведения СВО военнослужащие группировки войск "Запад" ежедневно применяют различные ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В этот раз в ходе воздушной разведки было выявлено крупное скопление военнослужащих ВСУ, препятствовавшее продвижению наших штурмовых групп в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении", - сообщили в МО РФ.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО
Вчера, 19:06
Согласно сообщению, получив координаты цели, расчет оперативно собрал беспилотный летательный аппарат "Молния", снарядил его фугасными боеприпасами и произвел запуск БПЛА по противнику.
"Преодолев системы РЭБ и пункты ПВО противника, БПЛА успешно поразил цель. Это позволило штурмовым подразделениям 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" продолжить наступление", - добавили в оборонном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
