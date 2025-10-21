Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили 48 пунктов управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049506313.html
ВС России уничтожили 48 пунктов управления беспилотниками ВСУ
ВС России уничтожили 48 пунктов управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
ВС России уничтожили 48 пунктов управления беспилотниками ВСУ
Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки уничтожила 48 пунктов управления украинскими беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T05:08:00+03:00
2025-10-21T05:08:00+03:00
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-72 "урал"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845084212_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_c59221707b1301a8b7c9edf447af3430.jpg
https://ria.ru/20251020/vsu-2049460151.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845084212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43f7f19311d9283cab169ca24472c14b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72 "урал", россия
Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-72 "Урал", Россия
ВС России уничтожили 48 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Военные "Запада" уничтожили 48 пунктов управления беспилотниками ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил РФ ведет огонь по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ
Танк Т-72 вооруженных сил РФ ведет огонь по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 вооруженных сил РФ ведет огонь по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки уничтожила 48 пунктов управления украинскими беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"Вскрыты и уничтожены 48 пунктов управления беспилотной авиацией… два терминала спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО
Вчера, 19:06
Начальник пресс-центра добавил, что расчёты ПВО группировки сбили три управляемых авиационных снаряда, 60 беспилотников самолётного типа и 53 тяжёлых боевых квадрокоптера R18. Кроме того, как уточнил Бигма, "Запад" уничтожил украинский танк Т-72 и три бронемашины, в том числе один бронетранспортёр М113 производства США.
Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев, в зоне работы этой группировки были уничтожены четыре станции спутниковой связи Starlink и шесть пунктов управления беспилотниками.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-72 "Урал"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала