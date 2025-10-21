ВС России уничтожили 48 пунктов управления беспилотниками ВСУ

"Вскрыты и уничтожены 48 пунктов управления беспилотной авиацией… два терминала спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев, в зоне работы этой группировки были уничтожены четыре станции спутниковой связи Starlink и шесть пунктов управления беспилотниками.