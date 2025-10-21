https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049506313.html
ВС России уничтожили 48 пунктов управления беспилотниками ВСУ
Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки уничтожила 48 пунктов управления украинскими беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 21.10.2025
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-72 "урал"
россия
сша
россия
ВС России уничтожили 48 пунктов управления беспилотниками ВСУ
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки уничтожила 48 пунктов управления украинскими беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"Вскрыты и уничтожены 48 пунктов управления беспилотной авиацией… два терминала спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Начальник пресс-центра добавил, что расчёты ПВО группировки сбили три управляемых авиационных снаряда, 60 беспилотников самолётного типа и 53 тяжёлых боевых квадрокоптера R18. Кроме того, как уточнил Бигма, "Запад" уничтожил украинский танк Т-
72 и три бронемашины, в том числе один бронетранспортёр М113 производства США
.
Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев, в зоне работы этой группировки были уничтожены четыре станции спутниковой связи Starlink и шесть пунктов управления беспилотниками.