Российский боец вывез около десяти захваченных американских БТР

БТР М-113 и бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченные российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве

ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Водитель мастер-эвакуационного отделения ремонтной роты российской "Южной" группировки войск с позывным "Киля" рассказал РИА Новости, что лично вывез около десяти захваченных американских БТР М113.

"Я так думаю, что 113-х на моем счёту, лично на моей машине, в районе восьми-девяти штук. БТРов — именно со знаком отличия одного определённого их полка - у меня три-четыре. Был и БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина - ред.), и "Хаммер" — по мелочи. Пробовал тянуть "Козака" (бронетранспортер ВСУ - ред.), но не получилось — поле было, если бы он стоял на дороге, я бы его утянул", — сказал "Киля".

По его информации, часть эвакуированной техники уже приведена в рабочее состояние.

"На колеса встали три 113-х и два БТРа", - уточнил военнослужащий.