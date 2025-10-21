https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049504301.html
Российский боец вывез около десяти захваченных американских БТР
Российский боец вывез около десяти захваченных американских БТР - РИА Новости, 21.10.2025
Российский боец вывез около десяти захваченных американских БТР
Водитель мастер-эвакуационного отделения ремонтной роты российской "Южной" группировки войск с позывным "Киля" рассказал РИА Новости, что лично вывез около... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T04:25:00+03:00
2025-10-21T04:25:00+03:00
2025-10-21T04:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941996137_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_b16c77bcbd6b80ee6190a39af082adae.jpg
https://ria.ru/20251018/btr-2049045503.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941996137_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_35b5fd254847c120183b02c6011c8852.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российский боец вывез около десяти захваченных американских БТР
Боец "Южной" группировки вывез около десяти захваченных американских БТР М113
ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Водитель мастер-эвакуационного отделения ремонтной роты российской "Южной" группировки войск с позывным "Киля" рассказал РИА Новости, что лично вывез около десяти захваченных американских БТР М113.
"Я так думаю, что 113-х на моем счёту, лично на моей машине, в районе восьми-девяти штук. БТРов — именно со знаком отличия одного определённого их полка - у меня три-четыре. Был и БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина - ред.), и "Хаммер" — по мелочи. Пробовал тянуть "Козака" (бронетранспортер ВСУ
- ред.), но не получилось — поле было, если бы он стоял на дороге, я бы его утянул", — сказал "Киля".
По его информации, часть эвакуированной техники уже приведена в рабочее состояние.
"На колеса встали три 113-х и два БТРа", - уточнил военнослужащий.
Он подчеркнул, что эвакуационные и ремонтные подразделения "Южной" группировки системно работают на передовой и в ближнем тылу, восстанавливая технику, которую затем возвращают в строй.