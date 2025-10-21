Рейтинг@Mail.ru
Российский боец вывез около десяти захваченных американских БТР - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:25 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049504301.html
Российский боец вывез около десяти захваченных американских БТР
Российский боец вывез около десяти захваченных американских БТР - РИА Новости, 21.10.2025
Российский боец вывез около десяти захваченных американских БТР
Водитель мастер-эвакуационного отделения ремонтной роты российской "Южной" группировки войск с позывным "Киля" рассказал РИА Новости, что лично вывез около... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T04:25:00+03:00
2025-10-21T04:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941996137_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_b16c77bcbd6b80ee6190a39af082adae.jpg
https://ria.ru/20251018/btr-2049045503.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941996137_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_35b5fd254847c120183b02c6011c8852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российский боец вывез около десяти захваченных американских БТР

Боец "Южной" группировки вывез около десяти захваченных американских БТР М113

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБТР М-113 и бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченные российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
БТР М-113 и бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченные российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
БТР М-113 и бронеавтомобиль MRAP BMC Kirpi 4x4, захваченные российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Водитель мастер-эвакуационного отделения ремонтной роты российской "Южной" группировки войск с позывным "Киля" рассказал РИА Новости, что лично вывез около десяти захваченных американских БТР М113.
"Я так думаю, что 113-х на моем счёту, лично на моей машине, в районе восьми-девяти штук. БТРов — именно со знаком отличия одного определённого их полка - у меня три-четыре. Был и БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина - ред.), и "Хаммер" — по мелочи. Пробовал тянуть "Козака" (бронетранспортер ВСУ - ред.), но не получилось — поле было, если бы он стоял на дороге, я бы его утянул", — сказал "Киля".
Боевики ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Российские бойцы рассказали, как вывезли с линии соприкосновения БТР ВСУ
18 октября, 08:24
По его информации, часть эвакуированной техники уже приведена в рабочее состояние.
"На колеса встали три 113-х и два БТРа", - уточнил военнослужащий.
Он подчеркнул, что эвакуационные и ремонтные подразделения "Южной" группировки системно работают на передовой и в ближнем тылу, восстанавливая технику, которую затем возвращают в строй.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала