21.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:11 21.10.2025
Украинские ДРГ пытались проникнуть в тыл, переодевшись в форму ВС РФ
Украинские ДРГ пытались проникнуть в тыл, переодевшись в форму ВС РФ
Украинские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в тыл российским военным, переодевшись в форму ВС РФ, но были вычислены в ДНР, рассказал РИА... РИА Новости, 21.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
2025
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Украинские ДРГ пытались проникнуть в тыл, переодевшись в форму ВС РФ

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в тыл российским военным, переодевшись в форму ВС РФ, но были вычислены в ДНР, рассказал РИА Новости командир танкового батальона Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Кефир".
"Пытаются как-то замаскироваться под наши войска — надевают нашу форму, делают на себе опознавательные знаки, начинают разговаривать по-русски, используют позывные командиров. Ведут себя так, будто свои, но всё это неудачные попытки", — сказал военнослужащий.
По словам командира, подобные действия не принесли успеха противнику благодаря слаженной работе разведки и бдительности подразделений.
"Разведка всё делает правильно, чётко и не даёт ДРГ противника прорваться в наши тылы", — подчеркнул "Кефир".
