Украинские ДРГ пытались проникнуть в тыл, переодевшись в форму ВС РФ
Украинские ДРГ пытались проникнуть в тыл, переодевшись в форму ВС РФ - РИА Новости, 21.10.2025
Украинские ДРГ пытались проникнуть в тыл, переодевшись в форму ВС РФ
Украинские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в тыл российским военным, переодевшись в форму ВС РФ, но были вычислены в ДНР, рассказал РИА... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T04:11:00+03:00
2025-10-21T04:11:00+03:00
2025-10-21T04:11:00+03:00
Украинские ДРГ пытались проникнуть в тыл, переодевшись в форму ВС РФ
Украинские ДРГ пытались проникнуть в тыл России, переодевшись в форму ВС РФ
ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в тыл российским военным, переодевшись в форму ВС РФ, но были вычислены в ДНР, рассказал РИА Новости командир танкового батальона Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Кефир".
"Пытаются как-то замаскироваться под наши войска — надевают нашу форму, делают на себе опознавательные знаки, начинают разговаривать по-русски, используют позывные командиров. Ведут себя так, будто свои, но всё это неудачные попытки", — сказал военнослужащий.
По словам командира, подобные действия не принесли успеха противнику благодаря слаженной работе разведки и бдительности подразделений.
"Разведка всё делает правильно, чётко и не даёт ДРГ противника прорваться в наши тылы", — подчеркнул "Кефир".