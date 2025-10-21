Украинские ДРГ пытались проникнуть в тыл, переодевшись в форму ВС РФ

ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в тыл российским военным, переодевшись в форму ВС РФ, но были вычислены в ДНР, рассказал РИА Новости командир танкового батальона Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Кефир".

"Пытаются как-то замаскироваться под наши войска — надевают нашу форму, делают на себе опознавательные знаки, начинают разговаривать по-русски, используют позывные командиров. Ведут себя так, будто свои, но всё это неудачные попытки", — сказал военнослужащий.

По словам командира, подобные действия не принесли успеха противнику благодаря слаженной работе разведки и бдительности подразделений.