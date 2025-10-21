Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не эвакуируют раненых и тела погибших с передовых позиций - РИА Новости, 21.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:59 21.10.2025
ВСУ не эвакуируют раненых и тела погибших с передовых позиций
ВСУ не эвакуируют раненых и тела погибших украинских солдат с передовых позиций в Сумской области, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат"
Алаудинов: ВСУ не эвакуируют раненых и тела погибших в Сумской области

Украинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
КУРСК, 21 окт - РИА Новости. ВСУ не эвакуируют раненых и тела погибших украинских солдат с передовых позиций в Сумской области, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что общие потери ВСУ по всей линии фронта могут достигать двух миллионов человек.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО
Вчера, 19:06
"Фиксируем, что вообще, в принципе, уже руководству украинских формирований абсолютно нет дела ни до раненых, ни до погибших. Тела не эвакуируются, раненые бойцы не эвакуируются (с передовых позиций в Сумской области – ред.)", - сообщил Алаудинов.
Он уточнил, что также часто украинское командование просто не выводит с позиций оставшихся военнослужащих, даже если их остается несколько человек на большой участок и они не способны держать оборону.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
