Российские военные продолжают наступление на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск продолжают наступательные действия на константиновском направлении, где противник активно использует дальнобойную артиллерию, сообщил РИА Новости оператор БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Минус".

"Достаточно большое количество целей у противника. В основном это их артиллерия, которая работает с дальних позиций, до которой просто так не дотянуться", — сказал он.

По словам оператора, в ситуациях, когда артиллерийские позиции противника находятся вне досягаемости, к операции подключается российская авиация.

"Тогда на помощь нам приходит авиация, которая работает туда ФАБами и достаточно эффективно — в плане поражения эти точки стираются", — отметил боец.