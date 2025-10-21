Рейтинг@Mail.ru
Российские военные продолжают наступление на Константиновском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:59 21.10.2025
Российские военные продолжают наступление на Константиновском направлении
Подразделения российской "Южной" группировки войск продолжают наступательные действия на константиновском направлении, где противник активно использует... РИА Новости, 21.10.2025
Российские военные продолжают наступление на Константиновском направлении

Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск продолжают наступательные действия на константиновском направлении, где противник активно использует дальнобойную артиллерию, сообщил РИА Новости оператор БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Минус".
"Достаточно большое количество целей у противника. В основном это их артиллерия, которая работает с дальних позиций, до которой просто так не дотянуться", — сказал он.
По словам оператора, в ситуациях, когда артиллерийские позиции противника находятся вне досягаемости, к операции подключается российская авиация.
"Тогда на помощь нам приходит авиация, которая работает туда ФАБами и достаточно эффективно — в плане поражения эти точки стираются", — отметил боец.
Он подчеркнул, что взаимодействие наземных подразделений с авиацией позволяет оперативно выявлять и уничтожать огневые средства противника, минимизируя их влияние на продвижение российских штурмовых групп.
