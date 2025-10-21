Российские разведчики сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ

ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Разведчики 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в районе Купянска Харьковской области сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащими разведывательного подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии, выполняющими задачи в составе группировки войск "Запад", в районе населенного пункта Купянск Харьковской области было выявлено перемещение автомобильной и бронированной техники ВСУ, пытающейся провезти личный состав на свои позиции", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что после анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на технику.
"Разведчики оперативно направили на выявленные цели ударные FPV-дроны на оптоволокне. Умело управляя дронами-камикадзе, операторы настигли бронеавтомобиль Snatch производства Великобритании и пикап с личным составом в движении и точными попаданиями вывели их из строя, тем самым сорвав попытку проведения ротации боевиков ВСУ и подвоза боеприпасов на свои позиции", - сообщили в МО РФ.
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения бронеавтомобиля Snatch и пикапа ВСУ операторами FPV-дронов.
