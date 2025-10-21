Рейтинг@Mail.ru
Российские разведчики сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:58 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049502519.html
Российские разведчики сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ
Российские разведчики сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Российские разведчики сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ
Разведчики 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в районе Купянска Харьковской области сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ,... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T03:58:00+03:00
2025-10-21T03:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
великобритания
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048884463_0:82:3048:1797_1920x0_80_0_0_33371e220fd7e54eb8a33b13f03b2e9e.jpg
https://ria.ru/20251020/vsu-2049460151.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048884463_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_46f3f7449c92af6132bd34a58e84afd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, великобритания, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские разведчики сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ

ВС России сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ в районе Купянска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Разведчики 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в районе Купянска Харьковской области сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащими разведывательного подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии, выполняющими задачи в составе группировки войск "Запад", в районе населенного пункта Купянск Харьковской области было выявлено перемещение автомобильной и бронированной техники ВСУ, пытающейся провезти личный состав на свои позиции", - сообщили в оборонном ведомстве.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО
Вчера, 19:06
Уточняется, что после анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на технику.
"Разведчики оперативно направили на выявленные цели ударные FPV-дроны на оптоволокне. Умело управляя дронами-камикадзе, операторы настигли бронеавтомобиль Snatch производства Великобритании и пикап с личным составом в движении и точными попаданиями вывели их из строя, тем самым сорвав попытку проведения ротации боевиков ВСУ и подвоза боеприпасов на свои позиции", - сообщили в МО РФ.
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения бронеавтомобиля Snatch и пикапа ВСУ операторами FPV-дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВеликобританияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала