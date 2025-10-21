Российские разведчики сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ

ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Разведчики 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в районе Купянска Харьковской области сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Уточняется, что после анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на технику.