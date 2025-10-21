Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:24 21.10.2025 (обновлено: 05:09 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049497157.html
Россия взяла под огневой контроль трассу Изюм — Славянск, рассказал эксперт
2025-10-21T02:24:00+03:00
2025-10-21T05:09:00+03:00
Киселев: ВС РФ взяли под частичный огневой контроль трассу Изюм — Славянск

Боевая работа расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан"
Боевая работа расчета самоходного миномета 2С4 Тюльпан - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан". Архивное фото
МОСКВА, 21 окт- РИА Новости. Ключевая логистическая артерия, трасса между Изюмом и Славянском взята под частичный огневой контроль ВС РФ, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.
"Трасса Изюм - Славянск становится опасной для ВСУ, российские войска уверенно продвигаются в этом направлении. Говорить о полном огневом контроле этой трассы ещё рано, но противник уже испытывает трудности при передвижении по этим дорогам из-за артобстрелов и ударных БПЛА", — сказал Киселев.
Он отметил, что российские войска набирают темп наступления на стыке этих городов, при этом усиливая давление на позиции ВСУ, данная ситуация создает прямую угрозу для украинских тыловиков.
"Ранее указанная трасса считалась относительно безопасной тыловой зоной, но в настоящее время ее использование сравнимо с высоким риском", - добавил собеседник агентства.
Изюм расположен в Харьковской области, Славянск - один из населенных пунктов Донецкой Народной Республики, пока не освобожденных российскими войсками.
Минобороны РФ в воскресенье сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям ВСУ в районах ряда населенных пунктов ДНР, в том числе в районе Славянска.
