Школа экспорта РЭЦ и МФТИ будут вместе готовить молодых специалистов

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) договорились о совместной работе по привлечению молодежи в сферу внешнеэкономической деятельности как карьерное направление. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 21 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" в Национальном центре "Россия" подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и первый проректор МФТИ Елена Анохова.
Соглашение направлено на координацию усилий Школы экспорта РЭЦ и МФТИ по обеспечению российского экспортного бизнеса квалифицированными кадрами в соответствии с новыми запросами по компетенциям, возникающими у компаний в условиях переориентации экспорта на новые страновые рынки.
В частности, организации планируют проводить собственные тематические мероприятия для студентов МФТИ, такие как мастер-классы и олимпиады по внешнеторговой тематике, включить образовательный контент Школы экспорта РЭЦ в магистерские программы института, а также организовать участие Школы во всероссийской конференции "Цифровая трансформация науки и образования", организатором которой выступает МФТИ.
"Сотрудничество с Московским физико-техническим институтом открывает новые возможности для подготовки квалифицированных кадров в сфере ВЭД. Студенты получат расширенные образовательные возможности, а экспортно ориентированный бизнес - специалистов, готовых развивать международную торговлю и укреплять технологический суверенитет России", - подчеркнула Никитина.
"Подписание соглашения со Школой экспорта РЭЦ – это еще один важный шаг к тому, чтобы наши студенты понимали не только, как создавать технологии, но и как превращать их в продукты мирового уровня. Совместные программы с РЭЦ объединят научную мощь и технологическую экспертизу МФТИ с практическим опытом ведущего государственного института в сфере экспорта. Мы стремимся не просто готовить инженеров и исследователей, а формировать новое поколение технологических предпринимателей – тех, кто способен усиливать экспортный потенциал России и строить международное сотрудничество в наукоёмких отраслях", - заявила Анохова.
Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
