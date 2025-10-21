Школа экспорта РЭЦ и МФТИ будут вместе готовить молодых специалистов

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) договорились о совместной работе по привлечению молодежи в сферу внешнеэкономической деятельности как карьерное направление. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 21 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" в Национальном центре "Россия" подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и первый проректор МФТИ Елена Анохова.

Соглашение направлено на координацию усилий Школы экспорта РЭЦ и МФТИ по обеспечению российского экспортного бизнеса квалифицированными кадрами в соответствии с новыми запросами по компетенциям, возникающими у компаний в условиях переориентации экспорта на новые страновые рынки.

В частности, организации планируют проводить собственные тематические мероприятия для студентов МФТИ, такие как мастер-классы и олимпиады по внешнеторговой тематике, включить образовательный контент Школы экспорта РЭЦ в магистерские программы института, а также организовать участие Школы во всероссийской конференции "Цифровая трансформация науки и образования", организатором которой выступает МФТИ.

"Сотрудничество с Московским физико-техническим институтом открывает новые возможности для подготовки квалифицированных кадров в сфере ВЭД. Студенты получат расширенные образовательные возможности, а экспортно ориентированный бизнес - специалистов, готовых развивать международную торговлю и укреплять технологический суверенитет России", - подчеркнула Никитина.

"Подписание соглашения со Школой экспорта РЭЦ – это еще один важный шаг к тому, чтобы наши студенты понимали не только, как создавать технологии, но и как превращать их в продукты мирового уровня. Совместные программы с РЭЦ объединят научную мощь и технологическую экспертизу МФТИ с практическим опытом ведущего государственного института в сфере экспорта. Мы стремимся не просто готовить инженеров и исследователей, а формировать новое поколение технологических предпринимателей – тех, кто способен усиливать экспортный потенциал России и строить международное сотрудничество в наукоёмких отраслях", - заявила Анохова.

Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".