Дания опасается планов Трампа по Гренландии, пишут СМИ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Власти Дании считают, что президент США Дональд Трамп по-прежнему не отказался от идеи взять Гренландию под американский контроль, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных датских чиновников.
Копенгаген полагает, что глава Белого дома в самом деле одержим желанием взять Гренландию под свой контроль. По мнению собеседников издания, Трамп считает огромный пустой кусок земли по соседству с США оскорблением "американского величия" и в то же время объектом недвижимости, который по принципам внешней политики США XIX века должен принадлежать Штатам.
Как пишет Politico, в Копенгагене убеждены, что Белый дом что-то затевает. Датчане ожидают не военного вторжения, а скорее "вторжения долларов" в виде кампаний влияния и, таким образом, "замедленного" захвата земли.
"Датчане также опасаются, что некоторые из их европейских партнеров в ЕС и НАТО не до конца осознают всю серьезность угрозы, которую зацикленность Трампа на Гренландии может представлять для отношений с США и глобального уважения к суверенитету и международным границам", - говорится в материале издания.
Как пишет Politico, некоторые из союзников не хотят провоцировать Трампа, известного своей переменчивостью, особенно во время переговоров в сфере торговли и безопасности. Опасаясь, что реакция ЕС на "замедленный" захват острова будет недостаточно сильной, датские чиновники пытаются заручиться поддержкой в странах Европы. Издание напоминает, что свою поддержку острову уже высказал президент Франции Эммануэль Макрон.
"Теперь их стратегия заключается в том, чтобы еще больше повысить цену для Трампа, получив аналогичную поддержку приверженности безопасности Гренландии и программе нестандартного экономического развития от Берлина и институтов ЕС", - сообщает газета.
В конце августа датская телерадиокомпания DR сообщила, что близкие к президенту США Дональду Трампу американцы якобы проводят тайную работу внутри гренландского общества с целью посеять раздор между островом и Данией, собирая информацию о дружественно и негативно настроенных к Вашингтону жителях Гренландии, чтобы создать возможность присоединить Гренландию к США. Телерадиокомпания подчеркнула, что ей не удалось выяснить, действуют ли американские специалисты по собственной инициативе или по приказу. В свою очередь, представитель правительства США сообщил, что "отдельные граждане США могут иметь интересы в Гренландии", но правительство США не контролирует и не направляет действия частных лиц.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.