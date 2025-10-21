Рейтинг@Mail.ru
Дания опасается планов Трампа по Гренландии, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/smi-2049549675.html
Дания опасается планов Трампа по Гренландии, пишут СМИ
Дания опасается планов Трампа по Гренландии, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2025
Дания опасается планов Трампа по Гренландии, пишут СМИ
Власти Дании считают, что президент США Дональд Трамп по-прежнему не отказался от идеи взять Гренландию под американский контроль, сообщает газета Politico со... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T11:57:00+03:00
2025-10-21T11:57:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
эммануэль макрон
politico
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049068187_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_42455eda28f57f5db30f4dee37d50e5d.jpg
https://ria.ru/20250915/daniya-2042078996.html
https://ria.ru/20251021/venesuela-2049547549.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049068187_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_b7d589915db64f248b7520d7425d687a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, эммануэль макрон, politico, евросоюз, нато
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Politico, Евросоюз, НАТО
Дания опасается планов Трампа по Гренландии, пишут СМИ

Politico: Дания опасается, что Трамп не откажется от идеи захватить Гренландию

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Власти Дании считают, что президент США Дональд Трамп по-прежнему не отказался от идеи взять Гренландию под американский контроль, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных датских чиновников.
"Высокопоставленные датские чиновники опасаются, что Трамп по-прежнему намерен стать первым президентом США, существенно расширившим американскую территорию, со времен покупки (экс-президентом - ред.) Эндрю Джонсоном Аляски в 1867 году", - пишет издание.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В Дании сообщили о крупнейших за последние годы учениях в Гренландии
15 сентября, 18:05
Копенгаген полагает, что глава Белого дома в самом деле одержим желанием взять Гренландию под свой контроль. По мнению собеседников издания, Трамп считает огромный пустой кусок земли по соседству с США оскорблением "американского величия" и в то же время объектом недвижимости, который по принципам внешней политики США XIX века должен принадлежать Штатам.
Как пишет Politico, в Копенгагене убеждены, что Белый дом что-то затевает. Датчане ожидают не военного вторжения, а скорее "вторжения долларов" в виде кампаний влияния и, таким образом, "замедленного" захвата земли.
"Датчане также опасаются, что некоторые из их европейских партнеров в ЕС и НАТО не до конца осознают всю серьезность угрозы, которую зацикленность Трампа на Гренландии может представлять для отношений с США и глобального уважения к суверенитету и международным границам", - говорится в материале издания.
Как пишет Politico, некоторые из союзников не хотят провоцировать Трампа, известного своей переменчивостью, особенно во время переговоров в сфере торговли и безопасности. Опасаясь, что реакция ЕС на "замедленный" захват острова будет недостаточно сильной, датские чиновники пытаются заручиться поддержкой в странах Европы. Издание напоминает, что свою поддержку острову уже высказал президент Франции Эммануэль Макрон.
"Теперь их стратегия заключается в том, чтобы еще больше повысить цену для Трампа, получив аналогичную поддержку приверженности безопасности Гренландии и программе нестандартного экономического развития от Берлина и институтов ЕС", - сообщает газета.
В конце августа датская телерадиокомпания DR сообщила, что близкие к президенту США Дональду Трампу американцы якобы проводят тайную работу внутри гренландского общества с целью посеять раздор между островом и Данией, собирая информацию о дружественно и негативно настроенных к Вашингтону жителях Гренландии, чтобы создать возможность присоединить Гренландию к США. Телерадиокомпания подчеркнула, что ей не удалось выяснить, действуют ли американские специалисты по собственной инициативе или по приказу. В свою очередь, представитель правительства США сообщил, что "отдельные граждане США могут иметь интересы в Гренландии", но правительство США не контролирует и не направляет действия частных лиц.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Президент Колумбии обвинил Трампа в намерении завоевать Венесуэлу
Вчера, 11:40
 
В миреСШАГренландияДанияДональд ТрампЭммануэль МакронPoliticoЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала