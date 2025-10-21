Дания опасается планов Трампа по Гренландии, пишут СМИ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Власти Дании считают, что президент США Дональд Трамп по-прежнему не отказался от идеи взять Гренландию под американский контроль, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных датских чиновников.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.