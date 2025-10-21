Беспилотники атаковали провинцию Хартум в Судане

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Силы быстрого реагирования атаковали с использованием беспилотников столичную провинцию Хартум в Судане, сообщил телеканала Al Jazeera со ссылкой на местные источники.
По данным местных жителей, беспилотники замечены в небе над городом Хартум, очевидцы сообщают о звуках взрывов.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся в стране бои могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартум от СБР и о продолжении наступления. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.