Беспилотники атаковали провинцию Хартум в Судане - РИА Новости, 21.10.2025
09:09 21.10.2025
Беспилотники атаковали провинцию Хартум в Судане
Силы быстрого реагирования атаковали с использованием беспилотников столичную провинцию Хартум в Судане, сообщил телеканала Al Jazeera со ссылкой на местные... РИА Новости, 21.10.2025
Беспилотники атаковали провинцию Хартум в Судане

Al Jazeera: СБР атаковали провинцию Хартум в Судане беспилотниками

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Силы быстрого реагирования атаковали с использованием беспилотников столичную провинцию Хартум в Судане, сообщил телеканала Al Jazeera со ссылкой на местные источники.
"СБР атаковали провинцию Хартум с использованием дронов-камикадзе", - заявил телеканалу суданский военный источник.
Представитель "Армии освобождения Судана" рассказал о ситуации в Эль-Фашер
18 октября, 17:17
По данным местных жителей, беспилотники замечены в небе над городом Хартум, очевидцы сообщают о звуках взрывов.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся в стране бои могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартум от СБР и о продолжении наступления. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
СМИ узнали, на что пришлось пойти жителям Судана на фоне массового голода
15 сентября, 08:59
 
