В городе Смела в Черкасской области прогремели взрывы
В городе Смела в Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.10.2025
В городе Смела в Черкасской области прогремели взрывы
В городе Смела Черкасской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал ТСН. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T01:50:00+03:00
2025-10-21T01:50:00+03:00
2025-10-21T03:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черкасская область
россия
смела
вооруженные силы украины
украина
черкасская область
россия
смела
украина
2025
в мире, черкасская область, россия, смела, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Россия, Смела, Вооруженные силы Украины, Украина
В городе Смела в Черкасской области прогремели взрывы
В Черкасской области прогремели взрывы
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В городе Смела Черкасской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал ТСН.
"Смела — взрывы", — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в отдельных районах области
звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.