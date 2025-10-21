Рейтинг@Mail.ru
В городе Смела в Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:50 21.10.2025 (обновлено: 03:07 21.10.2025)
В городе Смела в Черкасской области прогремели взрывы
В городе Смела в Черкасской области прогремели взрывы
В городе Смела Черкасской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал ТСН. РИА Новости, 21.10.2025
В городе Смела в Черкасской области прогремели взрывы

В Черкасской области прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара
Сотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В городе Смела Черкасской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал ТСН.
"Смела — взрывы", — говорится в публикации.
"Окончательный крах". На Западе поразились случившемуся в Донбассе
00:44
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в отдельных районах области звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧеркасская областьРоссияСмелаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
