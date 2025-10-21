Рейтинг@Mail.ru
СК назвал приоритетную версию в деле о пропаже семьи Усольцевых
08:37 21.10.2025 (обновлено: 15:13 21.10.2025)
СК назвал приоритетную версию в деле о пропаже семьи Усольцевых
СК назвал приоритетную версию в деле о пропаже семьи Усольцевых - РИА Новости, 21.10.2025
СК назвал приоритетную версию в деле о пропаже семьи Усольцевых
Несчастный случай остается приоритетной версией в расследовании дела о пропаже в турпоходе семьи Усольцевых в Красноярском крае, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.10.2025
СК назвал приоритетную версию в деле о пропаже семьи Усольцевых

Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
КРАСНОЯРСК, 21 окт — РИА Новости. Несчастный случай остается приоритетной версией в расследовании дела о пропаже в турпоходе семьи Усольцевых в Красноярском крае, сообщили журналистам в региональном главке Следственного комитета.
"Наша позиция не изменялась. Основная версия — это несчастный случай", — сказала официальный представитель ведомства.
Поиск пропавших в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
СК опроверг информацию о неразглашении данных поисков семьи Усольцевых
20 октября, 18:34
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. По информации МВД, двое взрослых и пятилетняя девочка отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Их видели, когда они начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. Последний сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от Кутурчина. Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело.
По информации поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", в поисках участвовали более полутора тысяч человек. Активная фаза операции завершилась 12 октября. Семью продолжают искать в режиме точечных задач: опытные альпинисты и спелеологи обследуют каменные россыпи и пещеры. Кроме того, 18 октября по заявке полиции на поиски вышла группировка краевого учреждения "Спасатель".
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Красноярские спасатели возобновили поиски пропавшей семьи
18 октября, 18:48
 
