https://ria.ru/20251021/slovakiya-2049533402.html
В Словакии вынесли приговор по делу о покушении на Фицо
В Словакии вынесли приговор по делу о покушении на Фицо - РИА Новости, 21.10.2025
В Словакии вынесли приговор по делу о покушении на Фицо
Специализированный суд по уголовным делам в городе Банска-Быстрица приговорил 72-летнего Юрая Цинтулу, который совершил покушение на премьер-министра Словакии... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T10:28:00+03:00
2025-10-21T10:28:00+03:00
2025-10-21T10:39:00+03:00
в мире
словакия
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049536485_0:114:3069:1840_1920x0_80_0_0_d663add4ea892e2f77987ef822e3d4e9.jpg
https://ria.ru/20251014/es-2048267243.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049536485_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_7213be45569eccd37f66c6612a37c61a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, роберт фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо
В Словакии вынесли приговор по делу о покушении на Фицо
Суд в Словакии приговорил мужчину к 21 году тюрьмы за покушение на Фицо
БАНСКА-БЫСТРИЦА, 21 окт - РИА Новости. Специализированный суд по уголовным делам в городе Банска-Быстрица приговорил 72-летнего Юрая Цинтулу, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года, к 21 году тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд принимает решение о наказании в виде лишения свободы на 21 год", - зачитал приговор суда судья Игорь Кралик, признав совершенное Цинтулой преступление террористическим актом.
Цинтула 15 мая 2024 года несколько раз выстрелил в Фицо
, когда тот вышел к людям, собравшимся у дома культуры в городе Гандлова (в центральной части страны), где проходило выездное заседание правительства. Полиция задержала стрелявшего на месте. Судебный процесс начался 8 июля, он проходил в городе Банска-Быстрица.
Прокурор Катарина Габчакова настаивала на том, что 72-летний Цинтула совершил террористический акт, поскольку своими действиями хотел добиться смены правительства, которое возглавляет Фицо. Защита же пыталась доказать, что атака была направлена только на Фицо, а не на все словацкое правительство, поэтому действия обвиняемого нельзя рассматривать как терроризм.