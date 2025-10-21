В Словакии вынесли приговор по делу о покушении на Фицо

БАНСКА-БЫСТРИЦА, 21 окт - РИА Новости. Специализированный суд по уголовным делам в городе Банска-Быстрица приговорил 72-летнего Юрая Цинтулу, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года, к 21 году тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.

Прокурор Катарина Габчакова настаивала на том, что 72-летний Цинтула совершил террористический акт, поскольку своими действиями хотел добиться смены правительства, которое возглавляет Фицо. Защита же пыталась доказать, что атака была направлена только на Фицо, а не на все словацкое правительство, поэтому действия обвиняемого нельзя рассматривать как терроризм.