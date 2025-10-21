Рейтинг@Mail.ru
В Словакии вынесли приговор по делу о покушении на Фицо - РИА Новости, 21.10.2025
10:28 21.10.2025 (обновлено: 10:39 21.10.2025)
В Словакии вынесли приговор по делу о покушении на Фицо
В Словакии вынесли приговор по делу о покушении на Фицо

© AP Photo / CTK/Vaclav Salek Юрай Цинтула в суде
© AP Photo / CTK/Vaclav Salek
Юрай Цинтула в суде. Архивное фото
БАНСКА-БЫСТРИЦА, 21 окт - РИА Новости. Специализированный суд по уголовным делам в городе Банска-Быстрица приговорил 72-летнего Юрая Цинтулу, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года, к 21 году тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд принимает решение о наказании в виде лишения свободы на 21 год", - зачитал приговор суда судья Игорь Кралик, признав совершенное Цинтулой преступление террористическим актом.
Цинтула 15 мая 2024 года несколько раз выстрелил в Фицо, когда тот вышел к людям, собравшимся у дома культуры в городе Гандлова (в центральной части страны), где проходило выездное заседание правительства. Полиция задержала стрелявшего на месте. Судебный процесс начался 8 июля, он проходил в городе Банска-Быстрица.
Прокурор Катарина Габчакова настаивала на том, что 72-летний Цинтула совершил террористический акт, поскольку своими действиями хотел добиться смены правительства, которое возглавляет Фицо. Защита же пыталась доказать, что атака была направлена только на Фицо, а не на все словацкое правительство, поэтому действия обвиняемого нельзя рассматривать как терроризм.
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Словакии осквернили памятник участникам восстания 1944 года
14 октября, 21:03
 
