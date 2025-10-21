Суд огласит приговор по делу о покушении на премьера Словакии

БРАТИСЛАВА, 21 окт - РИА Новости. Специализированный уголовный суд, рассматривающий дело стрелявшего в мае 2024 года в премьера Словакии Роберта Фицо пенсионера Юрая Цинтулы, озвучит приговор утром во вторник, следует из расписания суда.

Цинтула 15 мая 2024 года несколько раз выстрелил в Фицо , когда тот вышел к людям, собравшимся у дома культуры в городе Гандлова (в центральной части страны), где проходило выездное заседание правительства. Полиция задержала стрелявшего на месте. Судебный процесс начался 8 июля в городе Банска-Быстрица.

Прокурор Катарина Габчакова настаивала на том, что 72-летний Цинтула совершил террористический акт, поскольку своими действиями хотел добиться смены правительства, которое возглавляет Фицо. Защита же пыталась доказать, что атака была направлена только на Фицо, а не на все словацкое правительство, поэтому действия обвиняемого нельзя рассматривать как терроризм.

Сам Цинтула объяснил свой поступок агрессивной риторикой Фицо, утверждая, что убивать его не хотел, но намеревался нанести такие травмы, которые бы помешали премьеру продолжать свою политическую деятельность. Прокурор ранее попросила суд признать Цинтулу виновным и назначить ему "законное и справедливое наказание в виде лишения свободы", добавив, что обвиняемый так и не раскаялся.

Премьер Словакии в заседаниях суда участие не принимал, он неоднократно заявлял, что не будет следить за ходом процесса. Его адвокат Давид Линдтнер ранее сообщил журналистам, что и на вынесении приговора Цинтуле премьер присутствовать не будет. Фицо говорил, что простил Цинтулу, и называл его лишь инструментом в чужих руках. По мнению словацкого премьера, на преступление Цинтулу толкнула ненависть, которую в отношении Фицо распространяла оппозиция. Спустя год после покушения премьер Словакии говорил, что оппозиция не вынесла урок из случившегося, не изменила свое поведение и даже стала еще более агрессивной.

Представитель Фицо в суде также утверждал, что стрелявший в премьера хотел своими действиями спровоцировать падение действующего правительства, что привело бы к досрочным выборам, поэтому квалификация преступления была изменена с покушения на убийство на террористический акт.

Цинтула, которому может грозить пожизненный срок заключения, был основателем литературного клуба, автором нескольких книг, за несколько недель до покушения на Фицо он также участвовал в антиправительственном митинге рядом с местом заседания кабмина. Словацкие СМИ сообщали, что Цинтула регулярно принимал участие в протестах против правительства Фицо и не скрывал своего недовольства действующим кабмином. Он также выступал против остановки поставок вооружения на Украину