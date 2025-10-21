Рейтинг@Mail.ru
Суд огласит приговор по делу о покушении на премьера Словакии - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/slovakiya-2049489377.html
Суд огласит приговор по делу о покушении на премьера Словакии
Суд огласит приговор по делу о покушении на премьера Словакии - РИА Новости, 21.10.2025
Суд огласит приговор по делу о покушении на премьера Словакии
Специализированный уголовный суд, рассматривающий дело стрелявшего в мае 2024 года в премьера Словакии Роберта Фицо пенсионера Юрая Цинтулы, озвучит приговор... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T00:16:00+03:00
2025-10-21T00:16:00+03:00
в мире
словакия
украина
киев
роберт фицо
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946227057_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_46f0d1737987ae91865be25e28fa8a1e.jpg
https://ria.ru/20250708/slovakiya-2027850168.html
https://ria.ru/20250504/fitso-2014885765.html
https://ria.ru/20250923/ssha-2043858396.html
словакия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946227057_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_ac7a65f639f334f8a54c8d9415c8f653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, киев, роберт фицо, дональд трамп, нато
В мире, Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Дональд Трамп, НАТО
Суд огласит приговор по делу о покушении на премьера Словакии

Суд в Словакии огласит приговор стрелявшему в Фицо пенсионеру Цинтуле

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 21 окт - РИА Новости. Специализированный уголовный суд, рассматривающий дело стрелявшего в мае 2024 года в премьера Словакии Роберта Фицо пенсионера Юрая Цинтулы, озвучит приговор утром во вторник, следует из расписания суда.
Цинтула 15 мая 2024 года несколько раз выстрелил в Фицо, когда тот вышел к людям, собравшимся у дома культуры в городе Гандлова (в центральной части страны), где проходило выездное заседание правительства. Полиция задержала стрелявшего на месте. Судебный процесс начался 8 июля в городе Банска-Быстрица.
Кадр видео задержания нападавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Обвиняемый в покушении на Фицо рассказал, почему стрелял в политика
8 июля, 11:23
Прокурор Катарина Габчакова настаивала на том, что 72-летний Цинтула совершил террористический акт, поскольку своими действиями хотел добиться смены правительства, которое возглавляет Фицо. Защита же пыталась доказать, что атака была направлена только на Фицо, а не на все словацкое правительство, поэтому действия обвиняемого нельзя рассматривать как терроризм.
Сам Цинтула объяснил свой поступок агрессивной риторикой Фицо, утверждая, что убивать его не хотел, но намеревался нанести такие травмы, которые бы помешали премьеру продолжать свою политическую деятельность. Прокурор ранее попросила суд признать Цинтулу виновным и назначить ему "законное и справедливое наказание в виде лишения свободы", добавив, что обвиняемый так и не раскаялся.
Премьер Словакии в заседаниях суда участие не принимал, он неоднократно заявлял, что не будет следить за ходом процесса. Его адвокат Давид Линдтнер ранее сообщил журналистам, что и на вынесении приговора Цинтуле премьер присутствовать не будет. Фицо говорил, что простил Цинтулу, и называл его лишь инструментом в чужих руках. По мнению словацкого премьера, на преступление Цинтулу толкнула ненависть, которую в отношении Фицо распространяла оппозиция. Спустя год после покушения премьер Словакии говорил, что оппозиция не вынесла урок из случившегося, не изменила свое поведение и даже стала еще более агрессивной.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Премьер Словакии рассказал о последствиях ранений после покушения
4 мая, 14:36
Представитель Фицо в суде также утверждал, что стрелявший в премьера хотел своими действиями спровоцировать падение действующего правительства, что привело бы к досрочным выборам, поэтому квалификация преступления была изменена с покушения на убийство на террористический акт.
Цинтула, которому может грозить пожизненный срок заключения, был основателем литературного клуба, автором нескольких книг, за несколько недель до покушения на Фицо он также участвовал в антиправительственном митинге рядом с местом заседания кабмина. Словацкие СМИ сообщали, что Цинтула регулярно принимал участие в протестах против правительства Фицо и не скрывал своего недовольства действующим кабмином. Он также выступал против остановки поставок вооружения на Украину.
Покушение на Фицо, неоднократно высказывавшегося против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, не единственное подобное преступление в отношении политика, выступающего против помощи Киеву. В том же 2024 году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине.
Райан Раут - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
СМИ: осужденный по делу о покушении на Трампа попытался покончить с собой
23 сентября, 22:02
 
В миреСловакияУкраинаКиевРоберт ФицоДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала