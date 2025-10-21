Сикорский сделал дерзкое заявление о Путине перед саммитом в Будапеште

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Польша не будет гарантировать безопасный пролет президента России Владимира Путина на возможную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский, чьи слова приводит издание Onet.
"Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству остановить самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагу", — заявил он.
В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" Путина неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
По его итогам глава Белого дома заявил, что намерен провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште. После этого премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту. Он назвал высокими шансы на то, что переговоры приведут к установлению мира на Украине.