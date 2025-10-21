Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о выписке актрисы из больницы

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится дома, ее выписали из кардиологического отделения московской больницы имени А. К. Ерамишанцева после плановой госпитализации, рассказала РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина.

Актриса была планово госпитализирована 10 октября по совету врачей. Ей провели рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца - коронарографию.

"Да, она дома, чувствует себя хорошо. Врач, которая ее наблюдала, сказала: "Мы отремонтировали артерию", - сообщила РИА Новости дочь актрисы.