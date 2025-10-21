Рейтинг@Mail.ru
Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о выписке актрисы из больницы
12:35 21.10.2025
Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о выписке актрисы из больницы
Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о выписке актрисы из больницы
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится дома, ее выписали из кардиологического отделения московской больницы имени А. К. Ерамишанцева после... РИА Новости, 21.10.2025
Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о выписке актрисы из больницы

Федосееву-Шукшину выписали из кардиологического отделения больницы

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится дома, ее выписали из кардиологического отделения московской больницы имени А. К. Ерамишанцева после плановой госпитализации, рассказала РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина.
Актриса была планово госпитализирована 10 октября по совету врачей. Ей провели рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца - коронарографию.
"Да, она дома, чувствует себя хорошо. Врач, которая ее наблюдала, сказала: "Мы отремонтировали артерию", - сообщила РИА Новости дочь актрисы.
Она также поблагодарила врачей городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева, где Федосеева-Шукшина проходила обследование в отделении кардиологии.
