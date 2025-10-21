Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили обязать чиновников извиняться за неверно выписанные штрафы - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/shtrafy-2049519511.html
В ГД предложили обязать чиновников извиняться за неверно выписанные штрафы
В ГД предложили обязать чиновников извиняться за неверно выписанные штрафы - РИА Новости, 21.10.2025
В ГД предложили обязать чиновников извиняться за неверно выписанные штрафы
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направят на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается обязать... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T08:29:00+03:00
2025-10-21T08:29:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
https://ria.ru/20251019/lekarstva-2049161289.html
https://ria.ru/20251004/shtrafy-2046305464.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В ГД предложили обязать чиновников извиняться за неверно выписанные штрафы

"Новые люди" хотят обязать чиновников извиняться за неверно выписанные штрафы

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направят на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается обязать чиновников извиняться за неверно выписанные штрафы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Инициативой предлагается внести изменения в статью 30.8 кодекса РФ об административных правонарушениях (Оглашение решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении). Проектом предполагается обязать должностных лиц извиняться за неверно выписанные штрафы.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В России могут ввести штрафы для водителей за прием некоторых лекарств
19 октября, 02:38
"Предлагается дополнить часть 2 статьи 30.8 КоАП РФ новым абзацем следующего содержания: "В порядке, определяемом правительством РФ, вместе с копией решения также направляются официальные извинения от должностного лица, вынесшего постановление, – физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых было вынесено постановление по делу, – в случае отмены постановления и прекращения производства по делу", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что в действующем законодательстве существует норма, предусматривающая обязанность должностного лица приносить извинения, но она не распространяется на дела об административных правонарушениях.
«
"В настоящее время законодательство об административных правонарушениях не содержит механизма официального извинения перед гражданином или организацией в случаях, когда ранее вынесенное постановление о привлечении к ответственности признано неправомерным и отменено", - сказано в документе.
Авторы обращения уточнили, что только в 2023 году было отменено свыше 130 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях.
Также подчеркивается, что после отмены неверного постановления, потерпевшие от незаконного штрафа не получают морального удовлетворения или признания допущенной ошибки со стороны сотрудников, вынесших такое решение.
Как отмечают авторы инициативы, принятие законопроекта обяжет власти приносить официальные извинения лицам, которых оштрафовали по ошибке. По их мнению, такая мера заставит должностных лиц тщательнее рассматривать дела, а также покажет людям, что государство уважает их права и готово признавать промахи, укрепляя доверие к правовой системе.
Детское автомобильное кресло - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие детского кресла в авто
4 октября, 03:00
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала