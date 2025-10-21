Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Литвы собралась в отставку - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/shakalene-2049580500.html
Министр обороны Литвы собралась в отставку
Министр обороны Литвы собралась в отставку - РИА Новости, 21.10.2025
Министр обороны Литвы собралась в отставку
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила о намерении уйти в отставку после разногласий с премьер-министром Ингой Ругинене об оборонном бюджете на 2026 год. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T13:58:00+03:00
2025-10-21T13:58:00+03:00
в мире
литва
гаага
россия
гитанас науседа
владимир путин
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021149961_0:216:3070:1943_1920x0_80_0_0_2c4b871589e9f27836538b3d48e9401d.jpg
https://ria.ru/20251020/zapad-2048933481.html
https://ria.ru/20250929/es-2045207349.html
литва
гаага
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021149961_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ce68a49d4b01acd945113fbd84dfdd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, гаага, россия, гитанас науседа, владимир путин, сергей лавров, нато
В мире, Литва, Гаага, Россия, Гитанас Науседа, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Министр обороны Литвы собралась в отставку

Министр обороны Литвы Шакалене собралась в отставку из-за споров о бюджете

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Литвы Довиле Шакалене
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила о намерении уйти в отставку после разногласий с премьер-министром Ингой Ругинене об оборонном бюджете на 2026 год.
"Я обязательно поговорю с президентом, изложу ему свои доводы. Возможно, моя команда не полностью согласна с тем, что продолжать работу невозможно, но они понимают мои доводы. Доверие здесь действительно важно... Я не вижу возможности работать в условиях отсутствия доверия", - приводит слова Шакалене портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Денег больше нет". Чем ответил Запад на резкую критику Зеленского
20 октября, 08:00
Политик добавила, что не будет подавать заявление об отставке до консультаций с президентом, но "не видит причин, которые могли бы изменить" ее решение.
Ранее министерство обороны Литвы заявило, что оборонный бюджет в 2026 году составит 4,87% ВВП Литвы. Лидеры общественного мнения стали обвинять власти Литвы в саботаже, после чего Ругинене заявила, что расходы на оборону в следующем году составят 5,38% ВВП, раскритиковала работу Шакалене и пообещала передать курирование вопросов оборонной промышленности из минобороны в министерство экономики и инноваций и министерство финансов.
Ранее литовский министр обороны Довиле Шакалене заявила, что власти Литвы планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы. В январе литовский президент Гитанас Науседа утверждал, что Вильнюс намерен увеличить оборонные расходы до 5-6% только в 2026-2030 годах. Ранее Науседа призвал на саммите альянса в Гааге утвердить обязательство всех стран НАТО выделять по 0,25% ВВП на помощь Украине и по 3% ВВП на оборонные расходы.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Экс-президент Литвы сомневается, что ЕС удастся построить "стену от дронов"
29 сентября, 17:55
 
В миреЛитваГаагаРоссияГитанас НауседаВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала