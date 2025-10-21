Министр обороны Литвы собралась в отставку

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила о намерении уйти в отставку после разногласий с премьер-министром Ингой Ругинене об оборонном бюджете на 2026 год.

"Я обязательно поговорю с президентом, изложу ему свои доводы. Возможно, моя команда не полностью согласна с тем, что продолжать работу невозможно, но они понимают мои доводы. Доверие здесь действительно важно... Я не вижу возможности работать в условиях отсутствия доверия", - приводит слова Шакалене портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Политик добавила, что не будет подавать заявление об отставке до консультаций с президентом, но "не видит причин, которые могли бы изменить" ее решение.

Ранее министерство обороны Литвы заявило, что оборонный бюджет в 2026 году составит 4,87% ВВП Литвы. Лидеры общественного мнения стали обвинять власти Литвы в саботаже, после чего Ругинене заявила, что расходы на оборону в следующем году составят 5,38% ВВП, раскритиковала работу Шакалене и пообещала передать курирование вопросов оборонной промышленности из минобороны в министерство экономики и инноваций и министерство финансов.

Ранее литовский министр обороны Довиле Шакалене заявила, что власти Литвы планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы. В январе литовский президент Гитанас Науседа утверждал, что Вильнюс намерен увеличить оборонные расходы до 5-6% только в 2026-2030 годах. Ранее Науседа призвал на саммите альянса в Гааге утвердить обязательство всех стран НАТО выделять по 0,25% ВВП на помощь Украине и по 3% ВВП на оборонные расходы.