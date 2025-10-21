Рейтинг@Mail.ru
Жители Подмосковья подали 2027 заявок на сертификаты для переселения - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:35 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/sertifikat-2049589223.html
Жители Подмосковья подали 2027 заявок на сертификаты для переселения
Жители Подмосковья подали 2027 заявок на сертификаты для переселения - РИА Новости, 21.10.2025
Жители Подмосковья подали 2027 заявок на сертификаты для переселения
В Подмосковье 2 027 жителей подали заявки на получение жилищных сертификатов для переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:35:00+03:00
2025-10-21T14:35:00+03:00
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995115926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b54a9bd0f869e971822cc476c263f0fb.jpg
https://ria.ru/20251021/zarplata-2049557537.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995115926_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e52a73bbdc49a584db65f1db03884eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье)
Жители Подмосковья подали 2027 заявок на сертификаты для переселения

Жители Подмосковья подали 2027 заявок на жилищные сертификаты для переселения

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомната в квартире
Комната в квартире - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Комната в квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Подмосковье 2 027 жителей подали заявки на получение жилищных сертификатов для переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
Прием заявок, который стартовал 1 июня, завершился 15 октября.
"Программа по выдаче сертификатов для переселения из аварийного жилья стартовала в регионе 1 июня. За это время свои заявления подали 1 314 собственников аварийных помещений и 713 граждан, проживающих в аварийном жилье по договорам социального найма из 41 округа Подмосковья", — приводит пресс-служба слова министра регионального строительного комплекса Александра Туровского.
Он добавил, что всего по жилищным сертификатам планируется расселить 81 880,3 квадратного метра аварийного жилья.
Глава ведомства пояснил, что сертификат предоставляет возможность приобрести квартиру в новостройке или строящемся доме, который будет сдан в эксплуатацию не позднее конца 2026 года. Участникам программы, уже подавшим заявления, необходимо до 14 ноября выбрать новое жилье и воспользоваться сертификатом. При этом за переселенцами сохраняется право проживания по старому адресу до момента фактического переезда в новую квартиру.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Минимальную зарплату увеличат в Подмосковье с 1 ноября
Вчера, 12:28
 
Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала