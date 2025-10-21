https://ria.ru/20251021/sertifikat-2049589223.html
Жители Подмосковья подали 2027 заявок на сертификаты для переселения
Жители Подмосковья подали 2027 заявок на сертификаты для переселения
Жители Подмосковья подали 2027 заявок на сертификаты для переселения
21.10.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995115926_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e52a73bbdc49a584db65f1db03884eb1.jpg
Жители Подмосковья подали 2027 заявок на сертификаты для переселения
Жители Подмосковья подали 2027 заявок на жилищные сертификаты для переселения
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Подмосковье 2 027 жителей подали заявки на получение жилищных сертификатов для переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
Прием заявок, который стартовал 1 июня, завершился 15 октября.
"Программа по выдаче сертификатов для переселения из аварийного жилья стартовала в регионе 1 июня. За это время свои заявления подали 1 314 собственников аварийных помещений и 713 граждан, проживающих в аварийном жилье по договорам социального найма из 41 округа Подмосковья", — приводит пресс-служба слова министра регионального строительного комплекса Александра Туровского.
Он добавил, что всего по жилищным сертификатам планируется расселить 81 880,3 квадратного метра аварийного жилья.
Глава ведомства пояснил, что сертификат предоставляет возможность приобрести квартиру в новостройке или строящемся доме, который будет сдан в эксплуатацию не позднее конца 2026 года. Участникам программы, уже подавшим заявления, необходимо до 14 ноября выбрать новое жилье и воспользоваться сертификатом. При этом за переселенцами сохраняется право проживания по старому адресу до момента фактического переезда в новую квартиру.