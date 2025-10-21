Жители Подмосковья подали 2027 заявок на сертификаты для переселения

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Подмосковье 2 027 жителей подали заявки на получение жилищных сертификатов для переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Прием заявок, который стартовал 1 июня, завершился 15 октября.

"Программа по выдаче сертификатов для переселения из аварийного жилья стартовала в регионе 1 июня. За это время свои заявления подали 1 314 собственников аварийных помещений и 713 граждан, проживающих в аварийном жилье по договорам социального найма из 41 округа Подмосковья", — приводит пресс-служба слова министра регионального строительного комплекса Александра Туровского.

Он добавил, что всего по жилищным сертификатам планируется расселить 81 880,3 квадратного метра аварийного жилья.