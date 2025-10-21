Сбербанк увеличил ставки по вкладам

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сбербанк с 21 октября увеличивает ставки по вкладам на 0,5-2,1 процентных пункта, за три дня перед заседанием ЦБ РФ, максимальная для обычных клиентов теперь составит 16% годовых на 3 месяца, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"С 21 октября 2025 года " Сбер " увеличивает ставки по вкладам. Выгоднее всего открыть вклад на 3 месяца: здесь ставки наиболее высоки, и банк добавил к ним еще 0,5 процентных пункта. Теперь максимальная ставка по вкладу в "Сбере" на "новые деньги" или с учетом надбавок для большинства клиентов составит 16% годовых", - сказано в сообщении.

Также указывается, что для клиентов уровня "СберПремьер" максимальная ставка составит 16,1%, для клиентов "СберПервый" - 16,2%.

"Сбер" отметил растущий спрос на более долгосрочные накопления и, учитывая этот тренд, повысил ставки на более длительных сроках - от 5 месяцев до 1 года. Рост составил от 1 до 2,1 процентных пункта, что сделает такие вклады более привлекательными для клиентов, которые планируют долгосрочные накопления", - сообщили в банке.

Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.