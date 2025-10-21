Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк увеличил ставки по вкладам - РИА Новости, 21.10.2025
00:03 21.10.2025
Сбербанк увеличил ставки по вкладам
экономика
сбер
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
Дарья Буймова
экономика, сбер, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
Сбербанк увеличил ставки по вкладам

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сбербанк с 21 октября увеличивает ставки по вкладам на 0,5-2,1 процентных пункта, за три дня перед заседанием ЦБ РФ, максимальная для обычных клиентов теперь составит 16% годовых на 3 месяца, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"С 21 октября 2025 года "Сбер" увеличивает ставки по вкладам. Выгоднее всего открыть вклад на 3 месяца: здесь ставки наиболее высоки, и банк добавил к ним еще 0,5 процентных пункта. Теперь максимальная ставка по вкладу в "Сбере" на "новые деньги" или с учетом надбавок для большинства клиентов составит 16% годовых", - сказано в сообщении.
Также указывается, что для клиентов уровня "СберПремьер" максимальная ставка составит 16,1%, для клиентов "СберПервый" - 16,2%.
"Сбер" отметил растущий спрос на более долгосрочные накопления и, учитывая этот тренд, повысил ставки на более длительных сроках - от 5 месяцев до 1 года. Рост составил от 1 до 2,1 процентных пункта, что сделает такие вклады более привлекательными для клиентов, которые планируют долгосрочные накопления", - сообщили в банке.
Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке состоится уже в эту пятницу, 24 октября.
