В тюрьме Саркози охраняют полицейские из президентской охраны - РИА Новости, 21.10.2025
23:20 21.10.2025
В тюрьме Саркози охраняют полицейские из президентской охраны
В тюрьме Саркози охраняют полицейские из президентской охраны
Два полицейских из специального подразделения, которое в том числе отвечает за охрану первых лиц Франции, будут круглосуточно обеспечивать безопасность... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T23:20:00+03:00
2025-10-21T23:20:00+03:00
в мире, франция, ливия, париж, николя саркози
В мире, Франция, Ливия, Париж, Николя Саркози
В тюрьме Саркози охраняют полицейские из президентской охраны

TF1: в тюрьме Саркози будут охранять два полицейских из президентской охраны

© AP Photo / Michel EulerБывший президент Франции Николя Саркози
Бывший президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Michel Euler
Бывший президент Франции Николя Саркози. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Два полицейских из специального подразделения, которое в том числе отвечает за охрану первых лиц Франции, будут круглосуточно обеспечивать безопасность экс-президента Николя Саркози в тюрьме, сообщил во вторник телеканал TF1 со ссылкой на источники.
Ранее во вторник Саркози был помещен в парижскую тюрьму Санте, где он будет отбывать наказание. Cуд Парижа 25 сентября приговорил его к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
«
"Два полицейских были направлены для обеспечения безопасности Николя Саркози в тюрьме после запроса, поданного в МВД… Эти два полицейских из службы по защите (SDLP) будут круглосуточно находиться в камере, соседствующей с камерой бывшего президента", - говорится в материале
При этом телеканал не уточняет, кто именно обратился в министерство с таким запросом.
Адвокат бывшего французского лидера Жан-Мишель Дарруа заявил в эфире TF1, что в его практике никогда такого не случалось. По его словам, за безопасность Саркози отвечают МВД и администрация тюрьмы, которые, по-видимому, сочли дополнительные меры необходимыми.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
