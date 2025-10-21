В тюрьме Саркози охраняют полицейские из президентской охраны

ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Два полицейских из специального подразделения, которое в том числе отвечает за охрану первых лиц Франции, будут круглосуточно обеспечивать безопасность экс-президента Николя Саркози в тюрьме, сообщил во вторник телеканал Два полицейских из специального подразделения, которое в том числе отвечает за охрану первых лиц Франции, будут круглосуточно обеспечивать безопасность экс-президента Николя Саркози в тюрьме, сообщил во вторник телеканал TF1 со ссылкой на источники.

Ранее во вторник Саркози был помещен в парижскую тюрьму Санте, где он будет отбывать наказание. Cуд Парижа 25 сентября приговорил его к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

« "Два полицейских были направлены для обеспечения безопасности Николя Саркози в тюрьме после запроса, поданного в МВД… Эти два полицейских из службы по защите (SDLP) будут круглосуточно находиться в камере, соседствующей с камерой бывшего президента", - говорится в материале

При этом телеканал не уточняет, кто именно обратился в министерство с таким запросом.

Адвокат бывшего французского лидера Жан-Мишель Дарруа заявил в эфире TF1, что в его практике никогда такого не случалось. По его словам, за безопасность Саркози отвечают МВД и администрация тюрьмы, которые, по-видимому, сочли дополнительные меры необходимыми.

Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.

В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.