Саркози сам прибудет к месту своего тюремного заключения

ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози, осужденный на пять лет лишения свободы, прибудет к месту своего тюремного заключения утром во вторник, пишет BFMTV.
По информации газеты Figaro, бывший глава государства должен покинуть свой дом в Париже около 9.30 (10.30 мск) и отправиться в тюрьму Санте.
Автомобиль экс-президента въедет прямо на территорию тюрьмы, где его лично встретит директор пенитенциарного заведения. Охранники сопроводят Саркози в блок строгого режима, где находится его камера в 11 квадратных метров, пишет газета.
Саркози будет оформлен в соответствии с общим протоколом: у него снимут отпечатки пальцев, его сфотографируют и присвоят номер заключенного. Таким образом, будет создана его внутренняя тюремная идентификационная карта, сообщил телеканал BFMTV.
Саркози должен будет пройти полный досмотр, в ходе которого его полностью разденут и выдадут "набор для заключенных", в который входят средства личной гигиены, чистое нижнее белье, а также простыни, одеяло и посуда, уточнил телеканал.
По данным BFMTV, в заключении у Саркози будет право на визиты, письменную и телефонную связь, а также на религиозные обряды и использование номинального тюремного счета для совершения покупок. Он сможет гулять "на свежем воздухе" не менее часа в день во дворе, предназначенном для изолированных заключенных, где он сможет заниматься спортом на специальных сооружениях. В камере у него будет небольшой телевизор, но не будет мобильного телефона.
Издание Figaro сообщило, что Саркози возьмет с собой две книги, это "Граф Монте-Кристо" в двух томах и биография Христа, написанная Жаном-Кристианом Птифисом. Кроме того, находясь в изоляции, Саркози намерен написать собственную книгу.
Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен ранее заявил, что лично удостоверится в безопасности условий тюремного содержания бывшего президента республики.
Ранее сын Саркози Луи призвал к манифестации в поддержку отца в день его заключения в тюрьму 21 октября. Как ожидается, ее участники соберутся утром у дома экс-президента.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
