Рейтинг@Mail.ru
Адвокат рассказал, сколько Саркози пробудет в тюрьме - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 21.10.2025 (обновлено: 12:12 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/sarkozi--2049543254.html
Адвокат рассказал, сколько Саркози пробудет в тюрьме
Адвокат рассказал, сколько Саркози пробудет в тюрьме - РИА Новости, 21.10.2025
Адвокат рассказал, сколько Саркози пробудет в тюрьме
Экс-президент Франции Николя Саркози проведет в тюремном заключении по меньшей мере три-четыре недели, заявил его адвокат Кристоф Ингрен. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T11:23:00+03:00
2025-10-21T12:12:00+03:00
в мире
париж
николя саркози
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049553413_0:86:2001:1211_1920x0_80_0_0_810d46399d60aef6ec11094365e7b659.jpg
https://ria.ru/20251021/sarkozi--2049542320.html
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049553413_22:0:1797:1331_1920x0_80_0_0_35b5fdbe0e7a4fcfe9f537d24b5c29d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, николя саркози
В мире, Париж, Николя Саркози
Адвокат рассказал, сколько Саркози пробудет в тюрьме

Адвокат Ингрен: Саркози проведет по меньшей мере три недели в тюрьме

© Getty Images / NurPhoto/Jerome GillesБывший президент Франции Николя Саркози перед отправлением в тюрьму Санте. 21 июля 2025
Бывший президент Франции Николя Саркози перед отправлением в тюрьму Санте. 21 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
Бывший президент Франции Николя Саркози перед отправлением в тюрьму Санте. 21 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози проведет в тюремном заключении по меньшей мере три-четыре недели, заявил его адвокат Кристоф Ингрен.
Cуд Парижа 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Как сообщал телеканал BFMTV, экс-президент начнет отбывать тюремный срок 21 октября в одиночной камере парижской тюрьмы Санте. Ранее автомобиль с Саркози прибыл в тюрьму, передавал корреспондент РИА Новости.
"Он будет там как минимум три недели или месяц, поскольку... апелляционный суд имеет два месяца на то, чтобы вынести решение по ходатайству об освобождении, а средний срок рассмотрения дела в апелляционном суде Парижа составляет один месяц. Таким образом, в любом случае, даже если ничто не оправдывает это содержание под стражей, он пробудет там в течение месяца", - сказал адвокат журналистам. Трансляция велась телеканалом BFMTV.
Экс-президент Франции Николя Саркози перед отправкой в тюрьму Санте. 21 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Защита Саркози уже подала ходатайство о его освобождении
Вчера, 11:19
 
В миреПарижНиколя Саркози
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала