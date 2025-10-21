Адвокат рассказал, сколько Саркози пробудет в тюрьме

ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози проведет в тюремном заключении по меньшей мере три-четыре недели, заявил его адвокат Кристоф Ингрен.
Cуд Парижа 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Как сообщал телеканал BFMTV, экс-президент начнет отбывать тюремный срок 21 октября в одиночной камере парижской тюрьмы Санте. Ранее автомобиль с Саркози прибыл в тюрьму, передавал корреспондент РИА Новости.
"Он будет там как минимум три недели или месяц, поскольку... апелляционный суд имеет два месяца на то, чтобы вынести решение по ходатайству об освобождении, а средний срок рассмотрения дела в апелляционном суде Парижа составляет один месяц. Таким образом, в любом случае, даже если ничто не оправдывает это содержание под стражей, он пробудет там в течение месяца", - сказал адвокат журналистам. Трансляция велась телеканалом BFMTV.