Адвокат рассказал, сколько Саркози пробудет в тюрьме

ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози проведет в тюремном заключении по меньшей мере три-четыре недели, заявил его адвокат Кристоф Ингрен.

Cуд Парижа 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Как сообщал телеканал BFMTV, экс-президент начнет отбывать тюремный срок 21 октября в одиночной камере парижской тюрьмы Санте. Ранее автомобиль с Саркози прибыл в тюрьму, передавал корреспондент РИА Новости.