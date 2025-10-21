Защита Саркози уже подала ходатайство о его освобождении

ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Ходатайство об освобождении экс-президент Франции Николя Саркози из-под стражи уже было направлено в апелляционный суд, заявил его адвокат Кристоф Ингрен.

Cуд Парижа 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Как сообщал телеканал BFMTV, экс-президент начнет отбывать тюремный срок 21 октября в одиночной камере парижской тюрьмы Санте. Ранее автомобиль с Саркози прибыл в тюрьму, передавал корреспондент РИА Новости.