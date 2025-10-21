Рейтинг@Mail.ru
В Конгрессе США хотят ввести жесткие санкции против России
18:11 21.10.2025
В Конгрессе США хотят ввести жесткие санкции против России
2025-10-21T18:11:00+03:00
2025-10-21T18:11:00+03:00
в мире
сша
россия
майк джонсон
конгресс сша
в мире, сша, россия, майк джонсон, конгресс сша
В мире, США, Россия, Майк Джонсон, Конгресс США
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Республиканцы в Конгрессе США "с большим аппетитом" рассматривают возможность введения жёстких санкций против России, заявил спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон.
«
"Я не ожидаю, что законопроект будет принят во время шатдауна, но могу сказать, что среди республиканцев в Палате и Сенате есть большой аппетит к введению жёстких санкций против России", — сказал журналистам Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США.
Он добавил, что США ожидают "добросовестного подхода со стороны России", чтобы "сесть за стол переговоров и найти дипломатическое решение для завершения конфликта".
"Президент старается всеми способами этого добиться. Республиканцы в Конгрессе готовы оказать поддержку и применить любые инструменты давления, включая санкции", — подчеркнул спикер.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Глава Минфина США призвал ЕС усилить давление на Россию
Вчера, 02:43
 
