В Конгрессе США хотят ввести жесткие санкции против России

ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Республиканцы в Конгрессе США "с большим аппетитом" рассматривают возможность введения жёстких санкций против России, заявил спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон.

« "Я не ожидаю, что законопроект будет принят во время шатдауна, но могу сказать, что среди республиканцев в Палате и Сенате есть большой аппетит к введению жёстких санкций против России", — сказал журналистам Джонсон , занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США

Он добавил, что США ожидают "добросовестного подхода со стороны России", чтобы "сесть за стол переговоров и найти дипломатическое решение для завершения конфликта".