В Конгрессе США хотят ввести жесткие санкции против России
В Конгрессе США хотят ввести жесткие санкции против России
Республиканцы в Конгрессе США "с большим аппетитом" рассматривают возможность введения жёстких санкций против России, заявил спикер Палаты представителей
2025-10-21T18:11:00+03:00
в мире
сша
россия
майк джонсон
конгресс сша
сша
россия
Спикер Джонсон: республиканцы в Конгрессе поддержат жесткие санкции против РФ
ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Республиканцы в Конгрессе США "с большим аппетитом" рассматривают возможность введения жёстких санкций против России, заявил спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон.
"Я не ожидаю, что законопроект будет принят во время шатдауна, но могу сказать, что среди республиканцев в Палате и Сенате есть большой аппетит к введению жёстких санкций против России", — сказал журналистам Джонсон
, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США
Он добавил, что США ожидают "добросовестного подхода со стороны России", чтобы "сесть за стол переговоров и найти дипломатическое решение для завершения конфликта".
"Президент старается всеми способами этого добиться. Республиканцы в Конгрессе готовы оказать поддержку и применить любые инструменты давления, включая санкции", — подчеркнул спикер.