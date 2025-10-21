Сальдо исключил возможность форсирования Днепра ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября – РИА Новости. Форсирование Днепра является крайне сложной задачей, а при текущем состоянии ВСУ — безнадежной, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Форсировать — это слишком громкое слово. Сразу представляются понтоны, наплавные мосты, движущиеся к ним танки и колонны войск. Такого нет и не предвидится. Форсировать Днепр — задача крайне сложная, а при текущем состоянии ВСУ — безнадёжная", - сказал Сальдо агентству.

При этом, по его словам, отдельные диверсионные группы на лодках время от времени пытаются перебраться на левый берег Днепра.

"Противник практически всегда получает отпор. Мы быстро реагируем, уничтожаем лодки, наносим удары по местам отправления. Динамика таких попыток постоянно снижается — их становится всё меньше по сравнению с тем же 2024 годом", - отметил Сальдо.