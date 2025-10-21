Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 21.10.2025 (обновлено: 09:35 21.10.2025)
Сальдо исключил возможность форсирования Днепра ВСУ
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
2025
Военнослужащий ВС России возле разрушенного дома в селе Александровка Херсонской области
Военнослужащий ВС России возле разрушенного дома в селе Александровка Херсонской области
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России возле разрушенного дома в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября – РИА Новости. Форсирование Днепра является крайне сложной задачей, а при текущем состоянии ВСУ — безнадежной, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Форсировать — это слишком громкое слово. Сразу представляются понтоны, наплавные мосты, движущиеся к ним танки и колонны войск. Такого нет и не предвидится. Форсировать Днепр — задача крайне сложная, а при текущем состоянии ВСУ — безнадёжная", - сказал Сальдо агентству.
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО
20 октября, 19:06
При этом, по его словам, отдельные диверсионные группы на лодках время от времени пытаются перебраться на левый берег Днепра.
"Противник практически всегда получает отпор. Мы быстро реагируем, уничтожаем лодки, наносим удары по местам отправления. Динамика таких попыток постоянно снижается — их становится всё меньше по сравнению с тем же 2024 годом", - отметил Сальдо.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа сообщил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
