https://ria.ru/20251021/saldo-2049515722.html
Сальдо исключил возможность форсирования Днепра ВСУ
Сальдо исключил возможность форсирования Днепра ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Сальдо исключил возможность форсирования Днепра ВСУ
Форсирование Днепра является крайне сложной задачей, а при текущем состоянии ВСУ — безнадежной, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T07:31:00+03:00
2025-10-21T07:31:00+03:00
2025-10-21T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (река)
херсонская область
россия
владимир сальдо
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810169257_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_17234041d39e217019c651ee7fc10f65.jpg
https://ria.ru/20251020/vsu-2049460151.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810169257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a285fd73b21f9549a69a6e3709dc92b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (река), херсонская область , россия, владимир сальдо, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (река), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Сальдо исключил возможность форсирования Днепра ВСУ
Сальдо: при текущем состоянии ВСУ не смогут форсировать Днепр
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября – РИА Новости. Форсирование Днепра является крайне сложной задачей, а при текущем состоянии ВСУ — безнадежной, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Форсировать — это слишком громкое слово. Сразу представляются понтоны, наплавные мосты, движущиеся к ним танки и колонны войск. Такого нет и не предвидится. Форсировать Днепр — задача крайне сложная, а при текущем состоянии ВСУ — безнадёжная", - сказал Сальдо агентству.
При этом, по его словам, отдельные диверсионные группы на лодках время от времени пытаются перебраться на левый берег Днепра.
"Противник практически всегда получает отпор. Мы быстро реагируем, уничтожаем лодки, наносим удары по местам отправления. Динамика таких попыток постоянно снижается — их становится всё меньше по сравнению с тем же 2024 годом", - отметил Сальдо.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа сообщил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.