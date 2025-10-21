ВС России ведут бои за микрорайон Херсона "Корабел", заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября – РИА Новости. Российские войска ведут бои за освобождение микрорайона Херсона "Корабел", который находится на Карантинном острове, наносятся удары по позициям и целям противника, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.