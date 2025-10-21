ВС России ведут бои за микрорайон Херсона "Корабел", заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября – РИА Новости. Российские войска ведут бои за освобождение микрорайона Херсона "Корабел", который находится на Карантинном острове, наносятся удары по позициям и целям противника, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщал, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских из микрорайона "Корабел" завершена. По его словам, ВСУ превратили остров, который расположен в низовьях Днепра, в военную базу. При этом, по его словам, микрорайон взят под огневой контроль российскими войсками.
"Остров — зона боевого контроля группировки войск "Днепр", хотя боевики противника продолжают прятаться по жилым и производственным помещениям на его территории. Однако наши военные плотно держат ситуацию под наблюдением, наносят удары по выявленным целям и уничтожают их", - сказал Сальдо.
По его словам, Карантинный остров в самом общем смысле — это инструмент тактического давления.
"Главное — держать противника в напряжении и лишать его уверенности на ЛБС и в тылу. Психологический эффект таких операций уже работает", - сказал Сальдо и добавил, что, какую роль отведут острову в освобождении Херсона, решает военное командование, исходя из обстановки.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
