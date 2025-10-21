Рейтинг@Mail.ru
ВС России ведут бои за микрорайон Херсона "Корабел", заявил Сальдо - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 21.10.2025 (обновлено: 05:26 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/saldo-2049507400.html
ВС России ведут бои за микрорайон Херсона "Корабел", заявил Сальдо
ВС России ведут бои за микрорайон Херсона "Корабел", заявил Сальдо - РИА Новости, 21.10.2025
ВС России ведут бои за микрорайон Херсона "Корабел", заявил Сальдо
Российские войска ведут бои за освобождение микрорайона Херсона "Корабел", который находится на Карантинном острове, наносятся удары по позициям и целям... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T05:17:00+03:00
2025-10-21T05:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсон
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598680_0:81:3126:1839_1920x0_80_0_0_cd0200841c261abd51e1d177fabf1f57.jpg
https://ria.ru/20251020/vsu-2049460151.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598680_304:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_0ae7389fdedc4440aa397c3577a0bcd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВС России ведут бои за микрорайон Херсона "Корабел", заявил Сальдо

Сальдо: ВС России ведут бои за микрорайон Херсона на Карантинном острове

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября – РИА Новости. Российские войска ведут бои за освобождение микрорайона Херсона "Корабел", который находится на Карантинном острове, наносятся удары по позициям и целям противника, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщал, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских из микрорайона "Корабел" завершена. По его словам, ВСУ превратили остров, который расположен в низовьях Днепра, в военную базу. При этом, по его словам, микрорайон взят под огневой контроль российскими войсками.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО
Вчера, 19:06
"Остров — зона боевого контроля группировки войск "Днепр", хотя боевики противника продолжают прятаться по жилым и производственным помещениям на его территории. Однако наши военные плотно держат ситуацию под наблюдением, наносят удары по выявленным целям и уничтожают их", - сказал Сальдо.
По его словам, Карантинный остров в самом общем смысле — это инструмент тактического давления.
"Главное — держать противника в напряжении и лишать его уверенности на ЛБС и в тылу. Психологический эффект таких операций уже работает", - сказал Сальдо и добавил, что, какую роль отведут острову в освобождении Херсона, решает военное командование, исходя из обстановки.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала