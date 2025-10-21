Рейтинг@Mail.ru
Рябков ответил на вопрос о точках соприкосновения Путина и Трампа - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/ryabkov-2049614979.html
Рябков ответил на вопрос о точках соприкосновения Путина и Трампа
Рябков ответил на вопрос о точках соприкосновения Путина и Трампа - РИА Новости, 21.10.2025
Рябков ответил на вопрос о точках соприкосновения Путина и Трампа
РФ сделает максимум для того, чтобы рамки, заданные на встрече лидеров РФ и США на Аляске, наполнились конкретными решениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T15:46:00+03:00
2025-10-21T15:46:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
сергей рябков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20250813/tseli-2035000831.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Аляска, Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Рябков ответил на вопрос о точках соприкосновения Путина и Трампа

Рябков: Россия сделает максимум по рамкам, заданным на встрече на Аляске

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. РФ сделает максимум для того, чтобы рамки, заданные на встрече лидеров РФ и США на Аляске, наполнились конкретными решениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы сделаем максимум для того, чтобы рамки, заданные в Анкоридже, наполнились конкретными решениями", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, насколько велика вероятность того, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут найти точки соприкосновения.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
МИД ответил на вопрос о возможном обсуждении обмена территориями с Киевом
13 августа, 13:36
 
В миреРоссияСШААляскаСергей РябковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала