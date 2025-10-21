https://ria.ru/20251021/ryabkov-2049548881.html
Рябков ответил на вопрос, возможен ли новый разговор Лаврова и Рубио
Рябков ответил на вопрос, возможен ли новый разговор Лаврова и Рубио - РИА Новости, 21.10.2025
Рябков ответил на вопрос, возможен ли новый разговор Лаврова и Рубио
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил нового телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. РИА Новости, 21.10.2025
в мире
россия
сша
марко рубио
сергей рябков
сергей лавров
россия
сша
В мире, Россия, США, Марко Рубио, Сергей Рябков, Сергей Лавров
