Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио
09:23 21.10.2025 (обновлено: 10:04 21.10.2025)
Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио
Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио
Ожидаемая встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио требует подготовки, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T09:23:00+03:00
2025-10-21T10:04:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей рябков
сергей лавров
марко рубио
россия
сша
в мире, россия, сша, сергей рябков, сергей лавров, марко рубио
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Марко Рубио
© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел Сергей Рябков
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ожидаемая встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио требует подготовки, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.
Так он прокомментировал сообщения о том, что встречу, которая предполагалась на этой неделе, пока отложили.
"Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта", — сказал Рябков журналистам.
По его словам, значимость такого мероприятия высока, поэтому оно требует подготовки.
"И этим мы занимаемся, вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем", — добавил замглавы МИД.
Лавров и Рубио созвонились накануне. Они обсудили возможные конкретные шаги для реализации пониманий, достигнутых в телефонном разговоре президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Марко Рубио
 
 
