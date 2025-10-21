https://ria.ru/20251021/ryabkov-2049525105.html
Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио
Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио - РИА Новости, 21.10.2025
Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио
Ожидаемая встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио требует подготовки, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T09:23:00+03:00
2025-10-21T09:23:00+03:00
2025-10-21T10:04:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей рябков
сергей лавров
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20251020/ryabkov-2049382217.html
https://ria.ru/20251020/es-2049405885.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей рябков, сергей лавров, марко рубио
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Марко Рубио
Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио
Рябков заявил об отсутствии договоренности о встрече Лаврова и Рубио
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ожидаемая встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио требует подготовки, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.
Так он прокомментировал сообщения о том, что встречу, которая предполагалась на этой неделе, пока отложили.
"Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта", — сказал Рябков
журналистам.
По его словам, значимость такого мероприятия высока, поэтому оно требует подготовки.
"И этим мы занимаемся, вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем", — добавил замглавы МИД.
Лавров
и Рубио
созвонились накануне. Они обсудили возможные конкретные шаги для реализации пониманий, достигнутых в телефонном разговоре президента России Владимира Путина
с его американским коллегой Дональдом Трампом
.