07:17 21.10.2025
Рубио может снова созвониться с Лавровым на этой неделе
Рубио может снова созвониться с Лавровым на этой неделе
в мире
сша
россия
марко рубио
сергей лавров
владимир путин
в мире, сша, россия, марко рубио, сергей лавров, владимир путин
В мире, США, Россия, Марко Рубио, Сергей Лавров, Владимир Путин
Рубио может снова созвониться с Лавровым на этой неделе

Рубио и Лавров на этой неделе могут обсудить встречу Путина и Трампа

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио может снова созвониться с главой МИД России Сергеем Лавровым на этой неделе, чтобы обсудить возможную встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе", - говорится в сообщении телеканала.
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
CNN: ожидаемую встречу Лаврова и Рубио пока отложили
Вчера, 07:14
 
