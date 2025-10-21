https://ria.ru/20251021/rubio-2049515052.html
Рубио может снова созвониться с Лавровым на этой неделе
Госсекретарь США Марко Рубио может снова созвониться с главой МИД России Сергеем Лавровым на этой неделе, чтобы обсудить возможную встречу президента России... РИА Новости, 21.10.2025
в мире
сша
россия
марко рубио
сергей лавров
владимир путин
Рубио и Лавров на этой неделе могут обсудить встречу Путина и Трампа