RT выложил видеоролик с американскими ведущими, "говорящими" правду - РИА Новости, 21.10.2025
16:49 21.10.2025
RT выложил видеоролик с американскими ведущими, "говорящими" правду
2025-10-21T16:49:00+03:00
2025-10-21T16:49:00+03:00
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. RT в честь юбилея выложил сгенерированный нейросетью видеоролик с американскими телеведущими, задающими "правильные" вопросы.
В видео использовали образы ведущих каналов CNN, Fox News и MSNBC: Андерсона Купера, Кристианы Аманпур, Пирса Моргана, Рэйчел Мэддоу, Шона Хэннити и Джейка Таппера.
На прошлой неделе канал отметил двадцатилетний юбилей. В праздновании, состоявшемся в Большом театре, принял участие президент Владимир Путин. Он назвал RT глобальным брендом, успешно отвечающим на новые вызовы в сфере медиа.
RT — российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT — Маргарита Симоньян, генеральный директор RT — Алексей Николов.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к миллиарду зрителей по всему миру.
