Кадыров рассказал, что ему передали трофейный пулемет - РИА Новости, 21.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:57 21.10.2025
Кадыров рассказал, что ему передали трофейный пулемет
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ему передали трофейные автомат и пулемет, добытые российскими бойцами в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 21.10.2025
Кадыров рассказал, что ему передали трофейный пулемет

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 21 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ему передали трофейные автомат и пулемет, добытые российскими бойцами в зоне специальной военной операции.
Кадыров проверил ход строительства нового военного городка для подразделений полка "Ахмат-Россия" Минобороны РФ в Курчалоевском районе Чечни. Городок будет рассчитан на 1500 военнослужащих.
"В ходе инспекции мне… передали трофейные автомат и пулемет, добытые нашими бойцами в зоне проведения СВО. Эти образцы пополнят экспозицию музея, где займут достойное место среди символов мужества, доблести и чести чеченских воинов", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров рассказал об уничтожении пункта управления дронами ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеКурчалоевский районРамзан КадыровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
 
 
