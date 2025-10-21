https://ria.ru/20251021/rossiya-2049727364.html
Кадыров рассказал, что ему передали трофейный пулемет
Кадыров рассказал, что ему передали трофейный пулемет - РИА Новости, 21.10.2025
Кадыров рассказал, что ему передали трофейный пулемет
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ему передали трофейные автомат и пулемет, добытые российскими бойцами в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T23:57:00+03:00
2025-10-21T23:57:00+03:00
2025-10-21T23:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
курчалоевский район
рамзан кадыров
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150019_0:120:1782:1122_1920x0_80_0_0_a518181c172843ac41d6af74a62229d5.jpg
https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049696741.html
курчалоевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150019_0:0:1782:1338_1920x0_80_0_0_403577988c89c7e46adb21fe579c5bc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курчалоевский район, рамзан кадыров, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Курчалоевский район, Рамзан Кадыров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Кадыров рассказал, что ему передали трофейный пулемет
Кадыров получил добытые на СВО трофейные автомат и пулемет