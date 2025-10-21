Рейтинг@Mail.ru
22:56 21.10.2025
На "Роза Хуторе" появилась интерактивная карта регионов России
Отдыхающие на канатной дороге горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Красной Поляне
Отдыхающие на канатной дороге горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Красной Поляне. Архивное фото
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Новая "Интерактивная карта регионов России" появилась в этнопарке "Моя Россия" курорта "Роза Хутор", она познакомит гостей парка с наследием и особенностями 89 регионов страны с помощью видеовизиток и видеороликов, сообщили РИА Новости в пресс-службе горнолыжного курорта.
"На "Роза Хутор" появилась "Интерактивная карта регионов России". Шедевр декоративно-прикладного и цифрового искусства от лаборатории MARMA Фонда Росконгресс представлен в этнопарке "Моя Россия". Гости этнопарка погрузятся в атмосферу истории и традиций, а также увидят, какие возможности предлагают регионы сегодня... Совершить виртуальное путешествие по России карта позволяет благодаря интерактивному слою. Наведя камеру смартфона на любой из 89 регионов, можно посмотреть ролик о региональных брендах и предприятиях, богатстве природных ресурсов, исторических и культурных ценностях, туристическом и инвестиционном потенциале", - говорится в сообщении.
Дизайн интерактивной карты в точности повторил "Вышитую карту России", проект из Чувашии. Каждый регион на карте представлен визуальными особенностями традиционного узора вышивки. Фрагменты для интерактивной версии мастера отрисовали вручную, таким образом сохранив архитектуру каждого стежка, отметили в пресс-службе "Роза Хутор". Для ознакомления с видеорядом нужно навести камеру смартфона на единый QR-код, открывающий доступ к видеоматериалам. Зрителям будут доступны 89 видеовизиток и 178 видеороликов.
"Размещение "Интерактивной карты регионов России" в этнопарке "Моя Россия" – важный шаг для развития нашего проекта, цель которого – продемонстрировать широкой аудитории богатство исторического и культурного наследия, туристический и экономический потенциал каждого региона, побудить молодежь к изучению родной страны. Мы уверены, что карта разнообразит интерактивный опыт посетителей этнопарка. Гости смогут не только познакомиться с традициями, но также узнать о современных достижениях и возможностях регионов", – приводит слова председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева пресс-служба "Роза Хутор".
По словам управляющей этнопарком Елены Дегтяревой, интерактивная карта дополнит уже имеющуюся экспозицию парка, его архитектурные макеты регионов страны с музейными и выставочными пространствами.
"Этнопарк "Моя Россия" курорта "Роза Хутор" не зря называется интерактивным. В нем можно познакомиться с историей, традициями, культурой российских регионов и, благодаря мастер-классам и дегустациям, погрузиться в историческую атмосферу. Например, освоить стрельбу из славянского лука на Стрелецком дворе или узнать секреты иконописи и изготовления маканых свечей. "Интерактивная карта регионов России" от лаборатории MARMA гармонично дополнит экспозицию этнопарка", - приводит слова Дегтяревой пресс-служба горнолыжного курорта.
Доступ к интерактивной карте открыт ежедневно с 10.00 до 21.00 для посетителей этнопарка "Моя Россия", отметили в пресс-службе "Роза Хутор".
Туристы на острове Хайнань, КНР - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В РСТ отметили увеличение спроса россиян на поездки в Китай
15 октября, 05:19
 
Россия, Александр Стуглев, Роза Хутор, Фонд "Росконгресс", Общество
 
 
