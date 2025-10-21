Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО посетит Вашингтон, пишет Reuters - РИА Новости, 21.10.2025
22:06 21.10.2025
Генсек НАТО посетит Вашингтон, пишет Reuters
Генсек НАТО посетит Вашингтон, пишет Reuters
Генсек НАТО Марк Рютте отправится с визитом в Вашингтон во вторник для переговоров, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T22:06:00+03:00
2025-10-21T22:06:00+03:00
Генсек НАТО посетит Вашингтон, пишет Reuters

Reuters: Рютте посетит Вашингтон во вторник для переговоров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте отправится с визитом в Вашингтон во вторник для переговоров, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник посетит Вашингтон для переговоров", - говорится в сообщении агентства.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Генсек НАТО оценил вероятность прекращения боевых действий на Украине
