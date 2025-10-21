https://ria.ru/20251021/rossiya-2049715050.html
Генсек НАТО посетит Вашингтон, пишет Reuters
Генсек НАТО посетит Вашингтон, пишет Reuters - РИА Новости, 21.10.2025
Генсек НАТО посетит Вашингтон, пишет Reuters
Генсек НАТО Марк Рютте отправится с визитом в Вашингтон во вторник для переговоров, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Генсек НАТО посетит Вашингтон, пишет Reuters
Reuters: Рютте посетит Вашингтон во вторник для переговоров