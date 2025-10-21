https://ria.ru/20251021/rossiya-2049714105.html
Власти Северной Осетии опровергли сообщения о возможном "минировании" школ
Власти Северной Осетии опровергли сообщения о возможном "минировании" школ
Сообщения о возможном "минировании" образовательных учреждений Северной Осетии не подтвердились, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 21.10.2025
происшествия
россия
сергей меняйло
россия
