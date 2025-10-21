Рейтинг@Mail.ru
Власти Северной Осетии опровергли сообщения о возможном "минировании" школ
21:57 21.10.2025 (обновлено: 22:12 21.10.2025)
Власти Северной Осетии опровергли сообщения о возможном "минировании" школ
Власти Северной Осетии опровергли сообщения о возможном "минировании" школ
Сообщения о возможном "минировании" образовательных учреждений Северной Осетии не подтвердились, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 21.10.2025
Власти Северной Осетии опровергли сообщения о возможном "минировании" школ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 21 окт – РИА Новости. Сообщения о возможном "минировании" образовательных учреждений Северной Осетии не подтвердились, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
"Правоохранительными органами обследовано 44 образовательных учреждения: никаких подозрительных объектов не обнаружено. Эвакуация учащихся не проводилась. Друзья, прошу не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации", – написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России
Жителя Белгородской области будут судить за перевод денег террористам
23 сентября, 14:20
