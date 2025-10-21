Эксперт мирового масштаба в HoReCa стал амбассадором "Сделано в России"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Стамбульский миксолог, лидер общественного мнения в гостинично-ресторанном бизнесе в Турции Айкут Унер стал амбассадором национального бренда "Сделано в России", который развивает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ), об этом стало известно на Международном экспортном форуме "Сделано в России" 21 октября.
Сертификат амбассадора официально передан оператору национального павильона в Турции, который совместно с Айкутом Унером под брендом "Made in Russia" активно занимается продвижением российской продукции. Господин Унер, известный своими новаторскими идеями, консультирует 12 международных брендов напитков и более 65 отелей, кафе и ресторанов по всей Турции. В своей деятельности новый амбассадор активно взаимодействует с турецкими дистрибьюторами и оптовиками, обеспечивая доступность российских продуктов для сектора HoReCa по всей стране.
"Привлечение таких авторитетных фигур, как Айкут Унер, к продвижению бренда "Сделано в России" является частью нашей стратегической работы по формированию позитивного имиджа отечественной продукции за рубежом. Его экспертиза и возможности в турецком сегменте HoReCa позволяют нам не только эффективно доносить информацию о качестве и разнообразии российских товаров, но и открывать новые, нетривиальные каналы их дистрибуции. Успех дегустационных мероприятий и уже заключенные контракты демонстрируют огромный потенциал такого сотрудничества и подтверждают востребованность наших продуктов на таких важных рынках, как Турция", - прокомментировал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Сотрудничество Унера уже продемонстрировало результаты: в апреле 2025 года он принял участие в мероприятии, организованном оператором национального павильона в Аланье. Событие собрало более 185 ключевых представителей турецкого сектора HoReCa, включая владельцев отелей, менеджеров по Food & Beverage, специалистов по закупкам, рестораторов и дистрибьюторов. Гостям были предложены авторские коктейли, приготовленные с использованием более ста позиций продуктов и напитков от 15 российских производителей. Новые вкусовые сочетания и необычные продукты вызвали высокую заинтересованность и получили отличные оценки. Результатом этой успешной дегустации стало заключение контрактов с турецкими дистрибьюторами уже в первую неделю после мероприятия.
11 октября состоялось еще одно дегустационное мероприятие в Анталье с участием крупных игроков HoReCa. До конца октября запланированы два мастер-класса "Российские продукты в турецкой кухне", которые Унер проведет в разных городах Турции.
Российский экспортный центр продолжает активно работать над расширением сети Российских национальных павильонов и поддержкой российских экспортеров в продвижении и продаж российской продовольственной, промышленной продукции и услуг на территории иностранных государств. Основной задачей павильонов является содействие в продвижении продукции российских экспортеров и создание условий для продуктивного взаимодействия с потенциальными потребителями и бизнес-сообществом зарубежных стран.
Программа "Сделано в России", координируемая Минпромторгом России в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при основных функциях Российского экспортного центра, предлагает бесплатную и добровольную сертификацию для производителей несырьевых товаров и услуг. Сертификат подтверждает соответствие продукции пяти ключевым критериям: качеству, надежности, уникальности, экологичности и органичности. Получить его можно, подав электронную заявку на сайте РЭЦ.
Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор Форума - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - Правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".