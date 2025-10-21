Эксперт мирового масштаба в HoReCa стал амбассадором "Сделано в России"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Стамбульский миксолог, лидер общественного мнения в гостинично-ресторанном бизнесе в Турции Айкут Унер стал амбассадором национального бренда "Сделано в России", который развивает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ), об этом стало известно на Международном экспортном форуме "Сделано в России" 21 октября.

Сертификат амбассадора официально передан оператору национального павильона в Турции, который совместно с Айкутом Унером под брендом "Made in Russia" активно занимается продвижением российской продукции. Господин Унер, известный своими новаторскими идеями, консультирует 12 международных брендов напитков и более 65 отелей, кафе и ресторанов по всей Турции. В своей деятельности новый амбассадор активно взаимодействует с турецкими дистрибьюторами и оптовиками, обеспечивая доступность российских продуктов для сектора HoReCa по всей стране.

"Привлечение таких авторитетных фигур, как Айкут Унер, к продвижению бренда "Сделано в России" является частью нашей стратегической работы по формированию позитивного имиджа отечественной продукции за рубежом. Его экспертиза и возможности в турецком сегменте HoReCa позволяют нам не только эффективно доносить информацию о качестве и разнообразии российских товаров, но и открывать новые, нетривиальные каналы их дистрибуции. Успех дегустационных мероприятий и уже заключенные контракты демонстрируют огромный потенциал такого сотрудничества и подтверждают востребованность наших продуктов на таких важных рынках, как Турция", - прокомментировал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Сотрудничество Унера уже продемонстрировало результаты: в апреле 2025 года он принял участие в мероприятии, организованном оператором национального павильона в Аланье. Событие собрало более 185 ключевых представителей турецкого сектора HoReCa, включая владельцев отелей, менеджеров по Food & Beverage, специалистов по закупкам, рестораторов и дистрибьюторов. Гостям были предложены авторские коктейли, приготовленные с использованием более ста позиций продуктов и напитков от 15 российских производителей. Новые вкусовые сочетания и необычные продукты вызвали высокую заинтересованность и получили отличные оценки. Результатом этой успешной дегустации стало заключение контрактов с турецкими дистрибьюторами уже в первую неделю после мероприятия.

11 октября состоялось еще одно дегустационное мероприятие в Анталье с участием крупных игроков HoReCa. До конца октября запланированы два мастер-класса "Российские продукты в турецкой кухне", которые Унер проведет в разных городах Турции.

Российский экспортный центр продолжает активно работать над расширением сети Российских национальных павильонов и поддержкой российских экспортеров в продвижении и продаж российской продовольственной, промышленной продукции и услуг на территории иностранных государств. Основной задачей павильонов является содействие в продвижении продукции российских экспортеров и создание условий для продуктивного взаимодействия с потенциальными потребителями и бизнес-сообществом зарубежных стран.

Программа "Сделано в России", координируемая Минпромторгом России в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при основных функциях Российского экспортного центра, предлагает бесплатную и добровольную сертификацию для производителей несырьевых товаров и услуг. Сертификат подтверждает соответствие продукции пяти ключевым критериям: качеству, надежности, уникальности, экологичности и органичности. Получить его можно, подав электронную заявку на сайте РЭЦ.

Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор Форума - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - Правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.