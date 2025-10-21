В Костроме осудили двух молодых людей за оправдание терроризма

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Двое молодых людей из Московской и Ростовской областей приговорены к 2,5 года и 7 годам колонии за публичное оправдание терроризма и серию лжеминирований, которые они устроили в Костроме из мести к проживающему там оппоненту по онлайн-игре, сообщила прокуратура Костромской области.

В 2023 году в школы, суды и больницы Костромы поступали "ложные электронные сообщения о готовящихся действиях, создающих опасность для людей", однако проверка показала отсутствие какой-либо опасности. По данным СУСК, исполнителем преступлений оказался житель Ростовской области , который на тот момент являлся несовершеннолетним. Организатор преступлений - 21-летний житель Московской области . При допросе в качестве подозреваемого он сообщил, что действовал с целью отомстить оппоненту по онлайн-игре – жителю Костромы, персональные данные которого использованы при отправке заведомо ложных сообщений.

"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Московской области Михаила Лазуткина, и 19-летнего жителя Ростовской области Максима Письменского… Суд приговорил Письменского к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, Лазуткина к 7 годам лишения свободы, отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении прокуратуры.