Володин проинформировал Мишустина о планах рассмотреть проект бюджета - РИА Новости, 21.10.2025
18:39 21.10.2025
Володин проинформировал Мишустина о планах рассмотреть проект бюджета
Володин проинформировал Мишустина о планах рассмотреть проект бюджета

Госдума рассмотрит проект нового трехлетнего бюджета 22 октября

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным проинформировал его о планах депутатов рассмотреть проект нового трехлетнего бюджета на пленарном заседании в среду, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства.
"Вячеслав Володин сообщил, что проект нового трёхлетнего бюджета проработан в профильных комитетах Государственной Думы. В среду, 22 октября, депутаты рассмотрят его на пленарном заседании в первом чтении", - говорится в сообщении.
Президент Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Путин провел совещание по экономическим вопросам
15 сентября, 17:50
 
Вячеслав ВолодинМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
 
