Минпромторг перераспределит полномочия замминистра
Минпромторг перераспределит полномочия замминистра - РИА Новости, 21.10.2025
Минпромторг перераспределит полномочия замминистра
Минпромторг России после ухода Василия Осьмакова с поста первого замминистра перераспределит полномочия заместителей, о новом назначении сообщит позже, заявило... РИА Новости, 21.10.2025
политика
россия
василий осьмаков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
