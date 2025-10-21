Рейтинг@Mail.ru
18:26 21.10.2025
Минпромторг России после ухода Василия Осьмакова с поста первого замминистра перераспределит полномочия заместителей, о новом назначении сообщит позже, заявило... РИА Новости, 21.10.2025
Минпромторг перераспределит полномочия замминистра

© Фото : Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минпромторг России после ухода Василия Осьмакова с поста первого замминистра перераспределит полномочия заместителей, о новом назначении сообщит позже, заявило министерство.
"Желаем Василию Сергеевичу успехов на новом месте работы. Полномочия замминистров будут перераспределены, о новом назначении мы сообщим позже", - сообщили в Минпромторге.
