Первого замглавы Минпромторга Осьмакова освободили от должности - РИА Новости, 21.10.2025
18:18 21.10.2025
Первого замглавы Минпромторга Осьмакова освободили от должности
Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, работавший на разных постах в министерстве около 17 лет, освобожден от должности, соответствующее распоряжение РИА Новости, 21.10.2025
политика, россия, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственный университет управления
Политика, Россия, Василий Осьмаков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Государственный университет управления
© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкЗаместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, работавший на разных постах в министерстве около 17 лет, освобожден от должности, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Осьмакова Василия Сергеевича от должности первого заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
Осьмаков окончил МГУ по специальности востоковед, африканист, переводчик арабского языка и аспирантуру в Государственном университете управления. В 2004-2008 годах работал в тогдашнем Минпромэнерго России, а в 2008 году пришел в новообразованный Минпромторг РФ, где до 2012 года занимал должности помощника и советника министра. Далее с 2012 по 2016 год он работал директором департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга. С 2016 года по апрель 2021 года Осьмаков занимал должность заместителя министра промышленности и торговли, а с 13 апреля был первым замминистра.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Мишустин освободил от должности замглавы Федеральной службы по труду
18 августа, 19:20
 
ПолитикаРоссияВасилий ОсьмаковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Государственный университет управления
 
 
